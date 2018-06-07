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Греф попросил «крутых парней» из ЦБ не лечить все банки «одной таблеткой»

17:21 7.06.2018
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Одинаковый подход ко всем банкам со стороны ЦБ является главной угрозой для банковского сектора России. Такое мнение высказал президент Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Он сравнил эту практику регулятора с выдачей одинаковой таблетки всей палате или даже больнице.

«У нас в регуляторах сидят крутые парни, их огромное количество, и там собран очень большой интеллект. Они начали процесс [ужесточения регулирования банковской сферы России], и ничто их не остановит в том, чтобы они довели это до конца», — приводит слова Грефа РБК.

«Если вы меня спросите, какие угрозы [есть для для российского банковского сектора], я вам скажу, что это самая главная угроза — если взятая ошибочная парадигма в регулировании будет доведена до конца», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его мнению, ошибка в регулировании — в решении ЦБ бороться с инструментами, которые могут нести риски, в то время как необходимо бороться с незаконными схемами.

«Мы говорим: залоговое кредитование надо ограничить. Но извините, это основной инструмент обеспечения обязательств, чем банки, собственно, и занимаются. Ни в коем случае нельзя бороться с инструментами», — заявил Герман Греф.

Он раскритиковал использование регулятором одинаковых подходов к банкам при регулировании сектора.

«Никому в голову не придет давать одну таблетку всей палате, даже если там все больные лежат с повышенной температурой. Но мы пытаемся давать одну таблетку не только всей палате и всей больнице, но даже всей системе здравоохранения — и это то самое регулирование, которое мы сегодня видим», — пояснил Греф.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 21:46
Гость: Карл Маркс

Не поняли потому что ваш Масачусетс находится в районе Урюпинска . А настоящий называется Массачусетс.
07.06.2018, 20:28
Гость: gvozd

Одинаковый подход ко всем банкам со стороны ЦБ является главной угрозой для банковского сектора
--
это называется равенство перед законом, для тех кто не в курсе.
на самом деле, в рф итак фундаментальное неравенство перед законом созданное еще при совке и до сих оставшееся.
всегда есть мнение... что одни равнее других.
07.06.2018, 19:26
Гость: IgS

Не, ну если Греф говорит, он точно знает о чем и по существу как всегда... вот недавно он с путиным про искусственный интеллект блеяли...
ни знакомые пацаны из Масачусетса - только что получили Тьюринговскую премию - ни я ничего не поняли... скорее всего мой перевод им был плохой... должен же быть смысл в словах грефа и господина Пу...
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