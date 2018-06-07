Греф попросил «крутых парней» из ЦБ не лечить все банки «одной таблеткой»
Одинаковый подход ко всем банкам со стороны ЦБ является главной угрозой для банковского сектора России. Такое мнение высказал президент Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Он сравнил эту практику регулятора с выдачей одинаковой таблетки всей палате или даже больнице.
«У нас в регуляторах сидят крутые парни, их огромное количество, и там собран очень большой интеллект. Они начали процесс [ужесточения регулирования банковской сферы России], и ничто их не остановит в том, чтобы они довели это до конца», — приводит слова Грефа РБК.
«Если вы меня спросите, какие угрозы [есть для для российского банковского сектора], я вам скажу, что это самая главная угроза — если взятая ошибочная парадигма в регулировании будет доведена до конца», — подчеркнул глава Сбербанка.
По его мнению, ошибка в регулировании — в решении ЦБ бороться с инструментами, которые могут нести риски, в то время как необходимо бороться с незаконными схемами.
«Мы говорим: залоговое кредитование надо ограничить. Но извините, это основной инструмент обеспечения обязательств, чем банки, собственно, и занимаются. Ни в коем случае нельзя бороться с инструментами», — заявил Герман Греф.
Он раскритиковал использование регулятором одинаковых подходов к банкам при регулировании сектора.
«Никому в голову не придет давать одну таблетку всей палате, даже если там все больные лежат с повышенной температурой. Но мы пытаемся давать одну таблетку не только всей палате и всей больнице, но даже всей системе здравоохранения — и это то самое регулирование, которое мы сегодня видим», — пояснил Греф.