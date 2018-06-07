Греф попросил «крутых парней» из ЦБ не лечить все банки «одной таблеткой»

17:21

Одинаковый подход ко всем банкам со стороны ЦБ является главной угрозой для банковского сектора России. Такое мнение высказал президент Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Он сравнил эту практику регулятора с выдачей одинаковой таблетки всей палате или даже больнице.

«У нас в регуляторах сидят крутые парни, их огромное количество, и там собран очень большой интеллект. Они начали процесс [ужесточения регулирования банковской сферы России], и ничто их не остановит в том, чтобы они довели это до конца», — приводит слова Грефа РБК.

«Если вы меня спросите, какие угрозы [есть для для российского банковского сектора], я вам скажу, что это самая главная угроза — если взятая ошибочная парадигма в регулировании будет доведена до конца», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его мнению, ошибка в регулировании — в решении ЦБ бороться с инструментами, которые могут нести риски, в то время как необходимо бороться с незаконными схемами.

«Мы говорим: залоговое кредитование надо ограничить. Но извините, это основной инструмент обеспечения обязательств, чем банки, собственно, и занимаются. Ни в коем случае нельзя бороться с инструментами», — заявил Герман Греф.

Он раскритиковал использование регулятором одинаковых подходов к банкам при регулировании сектора.

«Никому в голову не придет давать одну таблетку всей палате, даже если там все больные лежат с повышенной температурой. Но мы пытаемся давать одну таблетку не только всей палате и всей больнице, но даже всей системе здравоохранения — и это то самое регулирование, которое мы сегодня видим», — пояснил Греф.