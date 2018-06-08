Названы три отрасли, чаще других нарушающие правила закупок

14:09

Фармацевтика, строительство и продукты питания – три отрасли, закупки по которым наиболее картелизированы, рассказал Тахир Щерба, замглавы ФАС по борьбе с картелями.

Всего за 2017 год было возбуждено 423 дела по статье закона о защите конкуренции, которая запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения. Это на 3% больше, чем в 2016 году (тогда их было 412). Количество дел держится примерно на таком уровне (400+) уже больше трех лет, сказал Щерба.

За картели из этих 423 дел было возбуждено 360, то есть 85%. На сегодняшний день в России нет ни одного региона, где не существовало бы картеля. Больше всего незаконных соглашений в областях строительства, фармацевтики и продуктов питания, сообщает «Право.ру».

Фармацевтика

Фармацевтические картели действуют в 82 российских регионах из 85. Около 6500 аукционов имеют признаки картелей ежегодно, их общая сумма превышает 25 млрд руб. Компании заключают между собой соглашения, направленные на то, чтобы не пустить на рынок компании вне картеля. Такие соглашения заключают поставщики абсолютно всех групп лекарств и на все виды медицинских изделий.

"Участниками антиконкурентных соглашений являются десятки компаний производителей, официальных дистрибьюторов и заказчиков", – рассказали в ФАС.

В ведомстве также отметили, что проверки этих соглашений выявляют признаки коррумпированности работников медицинских учреждений: клиник и больниц.

Строительство

В этой сфере антиконкурентные соглашения существуют в 64 регионах из 85. При этом замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Тахир Щерба сказал, что меньшее количество регионов объясняется вовсе не тем, что там меньше нарушений, а тем, что ведомство пока еще не может обнаружить некоторые нарушения. В ФАС предполагают, что их гораздо больше, чем обнаружено сейчас.

Признаки сговоров сейчас обнаружены при проведении 500 закупок в сфере строительства. Их общая сумма составляет не меньше 75 млрд руб. Сумма намного превышает фармацевтику при меньшем количестве нарушений, потому что контракты на строительство, как правило, сильно дороже.

Самые распространенные антиконкурентные соглашения заключаются на строительство школ, больниц, спортивных объектов. Также популярной отраслью является строительство дорог. На третьем месте разработка проектной документации.

Продукты

Антиконкурентные соглашения в сфере поставок продуктов питания для госзаказчиков обнаружены в 18 регионах России на 400 аукционах общей суммой в 5,5 млрд руб. В сфере продуктов питания нарушения наиболее социально опасные, предупреждают в ФАС.

"Среди заказчиков есть общеобразовательные учреждения, в том числе дошкольные, а также медицинские учреждения. Без конкуренции страдает самое главное – качество поставляемой продукции!" – рассказали в ведомстве.

ФАС пытается противостоять картелям. В 2017 году было утверждено несколько важных стратегических документов. Это национальный план развития конкуренции, который предполагает четыре мероприятия по вопросам пресечения картелей.

Также в августе 2017 года президент Владимир Путин подписал перечень поручений, в котором также есть указание уделять больше внимания этой проблеме. Еще существует стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года, и там отмечается необходимость бороться с картелями.