09:40

Украина обвинила страны Европы в политике двойных стандартов. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Турчинов, пишет издание lb.ua.

По его словам, ярким примером двойных стандартов является строительство газопровода «Северный поток — 2». С одной стороны страны Европы говорят о продлении санкций в отношении России, а с другой «помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года», заявил Турчинов.

«Все больше западных политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменить, сократить. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», - заявил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа, и США.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.