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Украина обвинила страны Европы в политике двойных стандартов

09:40 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина обвинила страны Европы в политике двойных стандартов. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Турчинов, пишет издание lb.ua.

По его словам, ярким примером двойных стандартов является строительство газопровода «Северный поток — 2». С одной стороны страны Европы говорят о продлении санкций в отношении России, а с другой «помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года», заявил Турчинов.

«Все больше западных политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменить, сократить. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», - заявил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа, и США.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 11:23
Гость: ???

Интересы Украины, для запада на последнем месте. Мечты о халяве, накрылись медным тазом.
Отсюда и вселенский вой Турчинова и ему подобных.
Кстати до Турчинова и Аваков высказывался в том ключе , что запад кинул Украину.
И это правильно, каждый действует в СВОИХ интересах и процветающая Украина, вовсе не входит в интересы запада.
08.06.2018, 11:20
Гость: вообще-то

А что случится при этом? Не будет головной боли с этой ГТС, на содержание которой уходит больше, чем она приносит прибыли. Для Украины этот транзит нужен скорее не для получения дохода, а для того, чтобы в Европе с ней считались.
Газпрому конечно выгоднее иметь свои транзитные пути, ни от кого не зависящие. Единственное, что плохо: если что-то случится с морскими трубопроводами, не будет резервного пути. И хранилищ такой емкости тоже не будет. Поэтому при повышении потребления газа в холодные зимы, европейцам придется или терпеть, или докупать газ в США.
Ну и конечно вопрос энергетической безопасности. Сейчас по правилам ЕС один поставщик не должен поставлять газ объемом более 30%.
08.06.2018, 11:19
Гость: ???

А хохлодеб...ов предупреждали, что санкции это для внешнего употребления, чтобы обывателям лапшу развешивать, но свои интересы все будут соблюдать. Так что товарооборот России с западом растет и СП-2 будет и западные компании, как работали, так и работают в России.
Если Украина устала от крови и боли, то нет ничего проще, это прекратить. Выполнить Минские соглашения.
А можно и без них, просто вернуть ВСУ в казармы и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР. Пойти на соглашение по типу того какое в Хасавьюрте заключили Российские власти с Чечней.
И всё закончится. Только вот эта война выгодна Вашингтону и Киеву и Турчинову в том числе, набивающему карман вместе с Петей на этой войне.
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