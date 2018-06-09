Борис Титов предложил ввести сбор на импорт иностранного вина

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Правительству России предложили ввести сборы на импортные вина. Как пишет газета «Ведомости», соответствующее предложение президенту РФ Владимиру Путину направил уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, для развития российского виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. Титов считает, что на это требуется не менее 50 млрд. рублей ежегодно, сейчас виноделы получают от государства 1,5 млрд рублей в год.

Необходимые средства можно получить, если ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя. С помощью этих сборов можно получить дополнительно до 30 млрд рублей.

Издание, со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, пишет, что такой сбор не превысит 30 рублей с бутылки. Кроме того, вводить такой сбор предполагается не сейчас, а по мере развития виноградарства и роста производства в стране.

Отмечается, что в конце мая Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и помощнику президента Андрею Белоусову рассмотреть инициативу Титова.

Как напоминают «Ведомости», семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин - «Абрау-Дюрсо».