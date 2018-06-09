]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Борис Титов предложил ввести сбор на импорт иностранного вина

16:34 9.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Правительству России предложили ввести сборы на импортные вина. Как пишет газета «Ведомости», соответствующее предложение президенту РФ Владимиру Путину направил уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, для развития российского виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. Титов считает, что на это требуется не менее 50 млрд. рублей ежегодно, сейчас виноделы получают от государства 1,5 млрд рублей в год.

Необходимые средства можно получить, если ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя. С помощью этих сборов можно получить дополнительно до 30 млрд рублей.

Издание, со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, пишет, что такой сбор не превысит 30 рублей с бутылки. Кроме того, вводить такой сбор предполагается не сейчас, а по мере развития виноградарства и роста производства в стране.

Отмечается, что в конце мая Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и помощнику президента Андрею Белоусову рассмотреть инициативу Титова.

Как напоминают «Ведомости», семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин - «Абрау-Дюрсо». 

Темы: Россия, Акцизы и пошлины , Производство и продажа алкоголя
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2018, 18:50
Гость: разъясняйте

"Как напоминают «Ведомости», семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин - «Абрау-Дюрсо». "

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2018/06/09/aktsizy-i-poshliny/825559-vinodely-predlozhili-vvesti-sbor-na-import-inostranno

Это в какой стране мира собрались они заниматься виноградарством?
СЕМЬЕ ТИТОВА принадлежит..............
Это о каком Титове речь идёт?
Был у нас в советское время лётчик-космонавт СССР Титов.
А дальше............
Семейству Титова, типа, было пожаловано несколько поместий и заводиков в качестве вознаграждения.
Так что ли?
09.06.2018, 18:20
Гость: ага:

Мы всё переживали, а что Титов? А он время зря не теряет, а лоббирует свой бизнес.
Впрочем, Абрау-Дюрсо, особенно не быстрого приготовления, а то, что зреет в подвалах, вполне, вполне достойно.
09.06.2018, 17:40
Гость: Молодетс, Бориска!

А также нужно ввести допналог на импортную еду, лекарства, одежду, обувь, сантехнику, компьютерную технику, мобильную связь, но ни в коем случае на забугорные авто и тем более на "бабки", заработанные на галерах и отправляемые за рубеж. Как замечательно, что у нас есть такие светлые головы!
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.