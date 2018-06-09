Борис Титов предложил ввести сбор на импорт иностранного вина
Правительству России предложили ввести сборы на импортные вина. Как пишет газета «Ведомости», соответствующее предложение президенту РФ Владимиру Путину направил уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.
По мнению бизнес-омбудсмена, для развития российского виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. Титов считает, что на это требуется не менее 50 млрд. рублей ежегодно, сейчас виноделы получают от государства 1,5 млрд рублей в год.
Необходимые средства можно получить, если ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя. С помощью этих сборов можно получить дополнительно до 30 млрд рублей.
Издание, со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, пишет, что такой сбор не превысит 30 рублей с бутылки. Кроме того, вводить такой сбор предполагается не сейчас, а по мере развития виноградарства и роста производства в стране.
Отмечается, что в конце мая Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и помощнику президента Андрею Белоусову рассмотреть инициативу Титова.
Как напоминают «Ведомости», семье Титова принадлежит один из крупнейших производителей вин - «Абрау-Дюрсо».