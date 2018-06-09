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Рост пошлин на оборудование может сказаться на повышении цен на продукты

20:27 9.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минсельхоз попросил оценить последствия предложенного Минпромторгом повышения ввозных пошлин на машины и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности производителей продуктов питания. Соответствующее письмо департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза направил отраслевым союзам и ассоциациям в четверг, 7 июня.

Получение письма РБК подтвердили, в частности, в Союзе производителей безалкогольных напитков (входят Coca-Cola, «Нарзан», АО «Прогресс»), Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД, среди членов — Mars, Nestle, Mondelez в России), Национальной мясной ассоциации («Мираторг», «Черкизово»), Национальном союзе производителей молока (Danone и PepsiCo), Российском союзе пекарей (входящие в него компании производят 70% хлеба массового спроса).

Сейчас на импорт оборудования для пищевой промышленности действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Из приложения к письму следует, что Минпромторг предлагает поднять ее до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО — в зависимости от вида оборудования она составляет от 3 до 10%.

В перечень товаров, на которые предлагается повысить пошлины, входит в том числе оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.

Темы: Розничная торговля и торговые сети в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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10.06.2018, 07:54
Гость: ...

Как-будто когда-то что-то дешевело... под любым предлогом, с разными объяснениями все и очень постоянно дорожает. Чудесная стабильность у нас наблюдается только в этом.
10.06.2018, 06:46
Гость: Иван

Возможно,что это так. Но вот рост цен на моторное топливо автоматически повышает все цены на продукты, товары и услуги. И это мы уже наблюдаем лет двадцать. На одном из центральных каналов ТВ вчера кто-то гордостью сказал, что у нас самые низкие цены на бензин, если сравнивать с Нидерландами и другими развитыми странами ЕС. Смешно. Очевидно, если не совсем глупые у нас политики, то сравнивать необходимо не абсолютные цены, в цены отнесенные к средней зарплате в стране или регионах или пенсии. Тогда получится ясная картина того, что имеет место на самом деле.
09.06.2018, 22:38
Гость: гость

Сначала скакнут цены на продукты, потом на очередной прямой линии кто-то задаст возмущенный вопрос Путину, Путин погрозит пальчиком, цены остановятся (на какое-то время, но уже не опустятся), довольные монополии переведут дополнительные бонусы за границу, и все скажут:"Какой Путин молодец!"
Вам это ничто не напоминает?
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