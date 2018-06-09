Рост пошлин на оборудование может сказаться на повышении цен на продукты

20:27

Минсельхоз попросил оценить последствия предложенного Минпромторгом повышения ввозных пошлин на машины и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности производителей продуктов питания. Соответствующее письмо департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза направил отраслевым союзам и ассоциациям в четверг, 7 июня.

Получение письма РБК подтвердили, в частности, в Союзе производителей безалкогольных напитков (входят Coca-Cola, «Нарзан», АО «Прогресс»), Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД, среди членов — Mars, Nestle, Mondelez в России), Национальной мясной ассоциации («Мираторг», «Черкизово»), Национальном союзе производителей молока (Danone и PepsiCo), Российском союзе пекарей (входящие в него компании производят 70% хлеба массового спроса).

Сейчас на импорт оборудования для пищевой промышленности действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Из приложения к письму следует, что Минпромторг предлагает поднять ее до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО — в зависимости от вида оборудования она составляет от 3 до 10%.

В перечень товаров, на которые предлагается повысить пошлины, входит в том числе оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.