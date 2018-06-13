Россия в стороне: Турция запустила новый газопровод

Первые поставки газа в Европу по открывшемуся накануне в Турции газопроводу TANAP начнутся уже в июне 2019 года

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода, заявил Петр Порошенко. Запуск нового газопровода в Турции не создаст угрозу для проектов «Газпрома», однако может нанести удар по планам поставки США в Европу сжиженного природного газа, говорят эксперты.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию», - порадовался он.

TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе и Европы, заявил Порошенко. Такое мнение украинский президент высказал после состоявшейся церемонии открытия газопровода. Он предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу и идет в обход России.

Церемония открытия состоялась во вторник, 12 июня, и в ней приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Украины Петр Порошенко, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.

Как заявил Эрдоган, уже в июне 2019 года с помощью этого газопровода планируется осуществить первую поставку газа в Грецию.

«Энергетика является сферой сотрудничества, а не противостояния», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

При этом президент Турции особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.

TANAP — составная часть Южного газового коридора (ЮГК). Он предназначен для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода составляет 1,85 тыс. км.

Он проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. Если в ближайшие годы по газопроводу может проходить 16 млрд куб. метров, то к 2023 году — уже 23 млрд кубометров, отмечает Николай Котов, финансовый эксперт департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн».

Из поставляемых по газопроводу в ближайшее время 16 млрд куб. м. 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 млрд куб. м — транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), также входящему в систему «Южного газового коридора».

Общая стоимость проекта ЮГК, представляющего собой интегрированную систему газопроводов, включающую Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, составляет $42 млрд.

Проектная мощность веток ЮГК составляет 30—31 млрд куб. м газа в год, в перспективе она может быть расширена до 60 млрд куб. м. Ранее ожидалось, что к поставкам газа по «Южному газовому коридору» смогут присоединиться другие экспортеры. В частности, интерес к проекту уже обозначили Туркмения и Иран, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

При этом TANAP многие эксперты ранее называли конкурентом российским проектам в энергетической сфере.

Так, российский концерн «Газпром», в частности, реализует проект газопровода в Турцию «Турецкий поток», предполагающий строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям (планируется ввести ее в строй в 2018 году), вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (поставки запланированы на 2019 год).

«Запуск части газопроводной системы Южный газовый коридор, которой является TANAP, вряд ли создаст серьезную конкуренцию для проектов «Газпрома» — во всяком случае, до перехода на проектные мощности прокачки газа, а по ЮГК пока есть планы довести их до 30 млрд куб.

Так что у «Газпрома» еще будет время достроить «Северный поток — 2» (подводный газопровод протяженностью около 1220 км, проходящий через Балтийское море из России в Германию - «Газета.Ru»), а также даже решить судьбу второй нитки Турецкого потока», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Эксперт обращает внимание, что по TANAP в Турцию можно будет прокачать всего 6 млрд куб м газа, да и то, когда газопровод заработает в полную силу.

«Учитывая, что Турция наращивает спрос на газ, а также в любом случае имеет в качестве основного партнера по поставкам «Газпром», ожидать что это будет серьезный конкурент проектам «Газпрома», не приходится.

В целом нет серьезных опасений, что Южный газовый коридор сильно может ударить по позициям «Газпрома»: Европа уже давно стремится к диверсификации поставщиков газа на свой рынок, и появление таких проектов, как ЮГК, – ожидаемый сценарий для развития этого рынка. В «Газпроме» об этом давно знали, и все анонсируемые проекты рассчитывались с учетом уже этих рисков»,- добавляет он.

При этом, по словам Ильи Жарского, развитие газовых трубопроводных проектов в Европу может нанести еще один удар по планам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, так как очевидно, что ценовая политика производителей каспийского и российского газа будет куда более привлекательной.