Россияне категорически против повышения пенсионного возраста

14:54

Подавляющее большинство россиян не готовы поддержать планы правительства по повышению пенсионного возраста. Их устраивают текущие параметры, которые гарантируют мужчинам наступление права на заслуженный отдых в 60 лет, а женщинам – в 55 лет.

Реформу, предусматривающую увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет, одобряет только 8% россиян. Большинство же наших соотечественников (92%) предложенную реформу не поддерживает, сообщается на сайте исследовательского холдинга Ромир.

Почти треть опрошенных уверены, что пенсия для мужчин должна наступать еще раньше – в 50-58 лет. Шесть из десяти россиян считают справедливым пенсионный рубеж для женщин в 55-летнем возрасте. Однако за более ранний выход на пенсию для женщин также выступают более четверти опрошенных.

Таким образом, в среднем россияне считают, что оптимальный возраст для выхода на пенсию для мужчин составляет 59 лет, а для женщин – 54 года.

Напомним, в 2012 году Ромир также проводил похожий опрос россиян на тему пенсионной реформы. Тогда с идеей повышения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан были в той или иной степени не согласны почти 80% опрошенных.