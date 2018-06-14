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Россияне категорически против повышения пенсионного возраста

14:54 14.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Подавляющее большинство россиян не готовы поддержать планы правительства по повышению пенсионного возраста. Их устраивают текущие параметры, которые гарантируют мужчинам наступление права на заслуженный отдых в 60 лет, а женщинам – в 55 лет.

Реформу, предусматривающую увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет, одобряет только 8% россиян. Большинство же наших соотечественников (92%) предложенную реформу не поддерживает, сообщается на сайте исследовательского холдинга Ромир.

Почти треть опрошенных уверены, что пенсия для мужчин должна наступать еще раньше – в 50-58 лет. Шесть из десяти россиян считают справедливым пенсионный рубеж для женщин в 55-летнем возрасте. Однако за более ранний выход на пенсию для женщин также выступают более четверти опрошенных.

Таким образом, в среднем россияне считают, что оптимальный возраст для выхода на пенсию для мужчин составляет 59 лет, а для женщин – 54 года.

Напомним, в 2012 году Ромир также проводил похожий опрос россиян на тему пенсионной реформы. Тогда с идеей повышения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан были в той или иной степени не согласны почти 80% опрошенных.  

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 19:48
Гость: на махорку не хватит.

Но самое главное, работать будешь дольше, а пенсия вырастет на гулькин пшик.
14.06.2018, 19:46
Гость: ++++++++

поздно пить Баржоми, когда почки отвалились.
14.06.2018, 19:45
Гость: retvizan

В СССР возраст выхода на пенсию в 60 и 55 лет был принят не потому, что была низкая продолжительность жизни, а потому что это было социалистическое государство. Я не сомневаюсь, что этот возраст сохранился бы вместе с СССР.
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