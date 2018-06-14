Правительство повысило ставку НДС до 20%

18:17

Правительство РФ приняло решение о повышении ставки НДС до 20 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

Отмечается, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся. В частности, речь идет о пониженных ставках в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019 года. Эти средства станут основными источниками финансирования «национальных целей и стратегических задач развития страны».

По мнению экспертов, повышение ставки НДС до 20 процентов за шесть лет покроет около трети суммы дополнительных расходов на реализацию майского указа президента, оцененного в восемь триллионов рублей. Рост ставки налога приведет к повышению цен на 0,7-1 процентный пункт суммарно.