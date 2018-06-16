Голикова пообещала рост пенсий на 1 тыс. руб. в месяц в следующем году

14:44

Средства, которые бюджет получит от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста, будут в том числе направлены на повышение пенсий, заявила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Белом доме вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что все средства, которые будут получены от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста по всей перспективе действия этого законопроекта как в рамках переходного периода, так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», — приводит слова Голиковой РБК.

Исходя из оценок правительства, пенсии для нынешних пенсионеров буду расти на 1 тыс. руб. каждый месяц будущего года. «Сейчас в рамках того проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем по состоянию на май месяц, среднее ежемесячное увеличение пенсий ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб.», — сообщила вице-премьер.

Таким образом, неработающие пенсионеры в 2019 году получат дополнительно примерно по 12 тыс. руб., подчеркнула вице-премьер. «Это означает, что приблизительно каждый пенсионер, — естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, который он уплачивал в пенсионную систему, — получит по 12 тыс. в год в 2019 году», — сказала Голикова.

Затем средства, полученные от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста, будут индексироваться и ежегодно «включаться в базу пенсионного обеспечения» для последующего увеличения пенсий уже для пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте, заключила вице-премьер.