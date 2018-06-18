Фарс вместо суда: Обвинителей «Тольяттиазота» уличили в грубых нарушениях

19:33

Подмена понятий: Обвинительные документы против экс-руководства ТОАЗа вместо следствия написали истцы

Судебная система новой России под пристальными взорами представителей государства совершенствуется и становится эффективнее. Однако тем более вопиющими выглядят отдельные случаи, которые можно назвать «гримасами правосудия». Так, например, «Независимой газете» стало известно, что обвинительное заключение по делу «Уралхим» против «Тольяттиазота» писало не следствие, как это предполагается законом, а сами истцы.

«Тольяттиазот». Фото с сайта toaz.ru

Конфликт между одним из крупнейших в стране химических комбинатов «Тольяттиазот» и его миноритарным акционером «Уралхим» длится уже около 10 лет. Дело сопровождается многочисленными странностями и недочетами, заставляющими усомниться в истинности предъявляемых истцом претензий. Например, рассказывают адвокаты стороны защиты, представители прокуратуры ссылаются на отмененные нормативные акты, а в ходе рассмотрения дела оглашаются документы с допросами лиц, которые еще только должны были быть допрошены в суде.

Но если эти процессуальные сложности очевидны только для юристов, то произошедшее на заседании 8 июня вообще выглядит вопиющим нарушением принятого порядка. Как рассказал адвокат Андрей Московский, представляющий интересы бывшего гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева, после окончания ознакомления с материалами уголовного дела он получил от следователя электронную копию обвинительного заключения, в свойствах файла которого указано, что документ создан «Уралхимом».

Между тем, создание обвинительного заключения не следователем, а иным лицом, к тому же прямо заинтересованным в исходе уголовного дела, является беспрецедентным нарушением закона, ставящим под сомнение всю процедуру расследования данного уголовного дела, констатирует «Независимая газета».

И это не единственная странность слушающегося дела. По словам Московского, прокуроры в ходе исследования материалов уголовного дела не оглашают в соответствии с законом каждое доказательство, а зачитывают некую таблицу, также имеющуюся у представителей «Уралхима». Не исключено, предполагает адвокат, что эту таблицу истцы и подготовили. Таким образом, становятся очевидными признаки заинтересованности государственных обвинителей в действиях исключительно в интересах компании «Уралхим».

На фоне этих действий следствия и гособвинения совершенно теряются странности самого дела, которых адвокаты «Тольяттиазота» также насчитали немало. Например, следствие уверяет, что с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем якобы распродала эту продукцию. Доход от продажи похищенной продукции составил 85 млрд руб. и был присвоен обвиняемыми, говорят истцы и следователи. Однако в материалах уголовного дела имеются документы «Тольяттиазота» об оплате данной продукции на сумму более 65,5 млрд рублей, которые почему-то в упор не видит обвинение.

Что касается самой суммы в 85 млрд якобы похищенных рублей, то и с ней не все в порядке. Расчет стоимости продукции был сделан на основании спотовых цен для мелких товарных партий других производителей, и, соответственно, не включает в себя скидок на продажу больших объемов товара по годовым контрактам постоянному покупателю.

В общем, нет ничего удивительного в том, что защитники «Тольяттиазота» заявили отвод представителям гособвинения, отметившимся вышеупомянутыми «странностями». Суд, однако, удовлетворить это предложение отказался, и фарс продолжился дальше.

Адвокат бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая - Инна Тихомирова — указала на то обстоятельство, что представители прокуратуры ссылаются на уже отмененные нормативные акты. Ее коллеги по стороне защиты также отметили, что документы с показаниями лиц, которые должны быть допрошены в суде, оглашаются прокуратурой в нарушение закона.

Пытаясь обосновать свою позицию, прокурорские работники в конце концов запутались в подготовленной, вероятно, чужими руками таблице, и суду пришлось объявить перерыв для более существенной подготовки стороны обвинения к дальнейшему процессу.

На наблюдателей все происходящее производит достаточно тяжелое впечатление. Вряд ли то, что происходит сегодня в Комсомольском суде города Тольятти, имел в виду президент России Владимир Путин, когда говорил о будущем судейской системы, призванной выносить продуманные и аккуратные решения.