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Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

12:15 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Совет Евросоюза продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года, пишет РИА Новости.

Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

"Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться", — добавляется в сообщении.

Такое решение ожидалось до формального истечения текущих санкций 23 июня. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС — комитет постпредов стран — членов Евросоюза.

Ранее источник в ЕС заявлял, что решение об их возможном продлении "должно быть принято единогласно" государствами — членами ЕС. В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение Евросоюза сохранить санкции в отношении Москвы из-за Крыма.

Темы: Крым, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
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