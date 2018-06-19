Число долларовых миллионеров в России установило новый рекорд

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Общее число людей, располагающих активами стоимостью в $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI), по итогам 2017 года в России выросло на 4% — с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек, следует из доклада World Wealth Report 2018, подготовленного экспертами компании Capgemini.

Число долларовых миллионеров выросло до рекордной отметки (для сравнения, в 2008 году в России их было вдвое меньше - всего 97,1 тыс. человек). Однако по сравнению с прошлым годом рост резко замедлился. В 2016 году число HNWI в России выросло сразу на 19,7%, что стало самым высоким результатом в мире.

В 2017 году по темпам роста численности миллионеров Россия стала одним из аутсайдеров, пишет РБК. Ее результат оказался более в два раза ниже среднемирового (+9,5%, с 16,515 млн до 18,1 млн) и впятеро ниже, чем в Индии (+20%, с 219 тыс. до 263 тыс., благодаря этому скачку Индия обошла по численности миллионеров Нидерланды). В топ-25 наиболее «населенных» миллионерах стран медленнее чем в России численность HNWI в 2017 году росла только в Великобритании (+1%) и Саудовской Аравии (+2%).

По общему числу миллионеров Россия пока по-прежнему занимает 15-е место в мире, обгоняя ту же Саудовскую Аравию (179 тыс.), Бразилию (171 тыс.) и Норвегию (170 тыс.), но заметно уступает Южной Корее (243 тыс.), Канаде (377 тыс.) и Великобритании (575 тыс.). Бесспорным лидером по числу HNWI остаются США, где их к концу 2017 года насчитывалось 5,285 млн человек (+10% к результату предыдущего года). Кроме того, в первую тройку вошли Япония (3,162 млн, +9%) и Германия (1,365 млн, +7%).