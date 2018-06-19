В чем Канада провинилась?

Критики Трампа деланно удивляются: почему это Трамп не сражается с опасными китайцами, русскими и корейцами, а ополчился на мирных канадцев?

У американцев есть странная, на первый взгляд, черта. Они убеждены, что Америка всем в мире помогает или даже вообще – кормит и финансирует. Во всяком случае, распределяет блага.

Фото с сайта oko-planet.su

И это убеждение там искреннее, именно поэтому их неприятно удивило, что санкции не привели нас к немедленному коллапсу.

Но самое удивительное – что это не совсем безосновательное суеверие. США действительно оказывают экономическую помощь многим странам мира, что и дает основание им возмущаться, когда, скажем, американцев не поддерживают в ООН.

Где-то, по большому счёту, это расходы на Великую Американскую империю, которая простирается далеко за пределы собственно границ США. Отчасти это гуманитарная помощь, чаще это помощь политическая – поддержка своих сателлитов, особенно важных союзников в Холодной войне.

И это не только деньги и оружие. Зачастую это возможность заработать – то есть перемещение промышленных предприятий и технологий и открытие своего потребительского рынка – почти безграничного.

Понятно, что такая помощь – улица с двусторонним движением. Она предполагает, что получатели помощи соглашаются на такую экономическую политику, которая выгодна США (по крайней мере правящим кругам США) и позволяет извлекать из всего мира соответствующие прибыли.

Но, как и в любом сложном бизнес-процессе, очень важно следить за балансом, смотреть, чтобы издержки и траты не превышали выручку. А вот в этом пункте у многих американцев уже давно имеются сильные сомнения. Они подозревают, что империя им слишком дорого обходится и мало пользы приносит.

Действительно, в конце Второй мировой войны США производили половину мирового продукта. Затем именно Америка помогла восстановиться экономикам Западной Германии и Японии, с нуля создала промышленность Южной Кореи и т.д..

Конечно, США тоже что-то с этого получили, но сейчас они производят уже меньше 20% процентов мирового ВВП, и чем дальше, тем больше уступают свои позиции. И всё больше залезают в долги, внешние и внутренние. И постоянное снижение жизненного уровня там очень хорошо ощущается, особенно средним классом.

Но это, так сказать, внешнее обрамление основной темы.

Недавно Трамп вдруг выступил с очень резкими нападками на политику ближайшего соседа и союзника – Канады. Поводом послужили неосторожные речи тамошнего премьера, а причиной – некоторые экономические казусы.

Лично для меня эта тема – экономические отношения США и Канады – очень интересна. В конце 90-х я написал книгу «Почему Россия – не Америка», которая была посвящена выбору правильной (для нашей страны) модели рыночной экономики, под которой я понимал некую форму протекционизма.

Причиной такого выбора – протекционистской, а не либеральной модели – являются объективные условия. Это и сама наша позиция догоняющей экономики, это и такие факторы, как неблагоприятные географические условия: климат, низкая плотность населения, т.е. его разбросанность и в силу этого плохая транспортная связность, и т.д.. Я показал, что это влияет на издержки как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

Поэтому при прочих равных условиях и при сохранении либеральной экономической политики – иностранные инвестиции в нашу обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство не пойдут, только в сырьевую и торговую, и более того – тем же путем пойдут и собственные, образующиеся в России капиталы – они будут утекать из страны.

Всё это противоречило тогдашней экономической идеологии – что вот, дескать, мы разовьем мощные сырьевые империи, те, нарастив финансовый жирок и отточив боевые навыки в конкурентной борьбе на мировом рынке возьмут под крыло обрабатывающую промышленность. Ну плюс к этому к нам придут иностранные инвесторы и привезут высокие технологии.

Я не шучу, именно таковой была идеология в конце 90-х. Отрыжка от этих взглядов иногда чувствуется и сейчас, но меньше.

Вообще говоря, ничего невозможного в таком варианте не видно, но при одном условии – экономика должна быть не либеральной, а протекционистской, то есть экспорт сырья должен быть затруднен, так же как и импорт готовой продукции. Не всей, а такой, которую мы и сами можем производить.

Дело давнее, но тогда эта книга оказалась для наших либералов, фигурально выражаясь, ударом поддых. Лет пять назад об этом писал А.Илларионов, я с интересом читал об этом в его блоге (он сам, конечно, не согласен). С ней пытались спорить, не совсем успешно (там не с чем спорить, наши экономгеографы всё отлично знают), потом сочли за лучшее просто замолчать и книгу, и соответствующие взгляды. И потихоньку перестраивать российскую экономику на протекционистский манер, неохотно, судорожно и непоследовательно, по известной пословице «необходимость умного ведет, а дурака тащит».

Так вот когда с книжкой еще спорили, канадский пример очень любили приводить – типа «а как же Канада, там же тоже холодно!». Аргумент был с расчетом на не совсем сведущего адресата, да и, откровенно говоря, я не очень тогда разбирался в тонкостях функционирования канадской экономики. Времена были доинтернетные, либералы информацию дозировали и искажали. Так что и мне было интересно – а как же?

Но ответ-то оказался прост: Канада как раз и является примером относительно благополучной экономики, потому что она придерживается протекционизма. Но именно это было (и является) большим секретом.

Эта тема затрагивается в интереснейшем фильме «Глобальный передел» (есть в Сети). Там выступают, в частности, канадцы.

Просто пример – из сельского хозяйства. Если есть рядом два фермера, они расходуют одинаково – семян, моточасов, солярки, удобрений, средств защиты растений, а урожай у них сильно различается, то может ли фермер с меньшей урожайностью (а значит и выручкой) выдержать конкуренцию? Говоря конкретно: в США средняя урожайность зерновых 40 ц/га, в Канаде – 20 ц/га (цифры гуляют по годам, но соотношение остаётся примерно таким). Нет, равенства тут нет. Канадский фермер должен разориться. Но не разоряется. В чем дело?

Ответ прост – протекционизм. Канадское сельское хозяйство защищено от более дешевой американской продукции высокими пошлинами и техническими запретами. «А как же либеральная доктрина, которая запрещает высокие пошлины? Как же правила ВТО?», спросите вы. А вот так. Канаде можно. Им разрешили. Самое главное – США с этим соглашались. До последнего времени.

Вот сейчас Трамп и припомнил канадцам многолетнюю американскую благожелательность – ведь действительно, кому другому за высокие пошлины на американскую продукцию могут и войной пригрозить.

Трудно сказать, что будет дальше. Если Канада пойдет на требования Трампа и откроет границы для американских производителей, часть отраслей сельского хозяйства рухнет, например молочное производство. Есть похожие примеры, из недавнего – судьба финского сельского хозяйства после вступления в ЕС.

Может быть, Трамп просто припугнул канадского премьера, как опытный бизнес-переговорщик дал понять, что не стоит заниматься риторикой, когда полностью зависишь от доброй воли партнера.

Конечно, Канада в любом случае не сравнится с США. Её экономика вполне официально считается сырьевой, поэтому, кстати, падение нефтяных цен сказалось на курсе канадской валюты, как и российского рубля и норвежской кроны. Был даже сочный американский анекдот на эту тему: если коротко, то «в публичном доме для первертов отказали в обслуживании совершенно отвратительному извращенцу – он хотел расплатиться канадскими долларами».

Сырье-то у Канады всегда будет, и от него никто не будет отказываться, но отказаться от протекционизма Канада не может, потому что нельзя жить одним сырьем, а протекционистские меры там касаются не только сельского хозяйства. Например, Канада – одна из немногих стран, выпускающая реактивные пассажирские самолеты («Бомбардье»), и это производство поддерживается государством. А без рынка США канадская промышленность не выживет, внутренний рынок Канады узенький, и полноценную торговую войну с Америкой Канада не потянет.

Вообще история канадско-американских отношений – тема для нас интересная, и знать ее – полезно, чтобы не допускать ошибок. Можно даже усмотреть некую аналогию для российско-китайских отношений – мы тоже уступаем в 10 раз в населении и экономике и тоже по отношению к Китаю являемся сырьевой державой, так вот какой политики надо придерживаться, чтобы производство у нас всё же сохранилось, хотя оно всегда будет более затратным? Очевидно, что старые правила с этого, 2018 года перестали действовать.

Критики Трампа деланно удивляются: почему это Трамп не сражается с опасными китайцами, русскими и корейцами, а ополчился на мирных канадцев? Трамп не на Канаду нападает - он борется со старым устройством мировой экономики, которое, по его и его избирателей мнению, высасывает из США экономические соки - и намерен положить этому конец.

