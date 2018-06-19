Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары

20:22

Россия введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В связи с тем что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время. Это не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели, добавил политик.

Он отметил, что пошлины не распространятся на американские лекарства, но заденут импортируемую строительно-дорожную технику, пишет РИА Новости.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.