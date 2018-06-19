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Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары

20:22 19.06.2018
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Россия введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В связи с тем что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время. Это не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели, добавил политик.

Он отметил, что пошлины не распространятся на американские лекарства, но заденут импортируемую строительно-дорожную технику, пишет РИА Новости.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Темы: Россия, США, Акцизы и пошлины , Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 07:50
Гость: вновь бомбёжки в Сирии "партнёрами"

Принадлежность самолётов, нанёсших авиаудар по позициям сирийских войск в поселении Аль-Хари, пока не установлена. Сирия обвиняет США, в Белом Доме намекают на Израиль, но там тоже официально не признаются. Погибло 24 иранских и 14 сирийских военных, в том числе один генерал. Российские официозные СМИ стараются тему не развивать. Потому что обе подозреваемые страны - уважаемые партнёры, самолёты которых сбивать ни в коем случае нельзя. Даже если они убивают русских, как в феврале под Дейр-эз-Зором.
===АПН-СЗ===
20.06.2018, 06:46
Гость: SL

Продукт, который задушил экономику в стране сидит в кремле, жирует и ворует.
20.06.2018, 06:00
Гость: Пёс

Самим орешкиным не смешно?
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