Украине придется подождать газпромовские миллиарды

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Заморозка решения о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза» вызвала предположение, что в Европе, несмотря на «дружбу» с Киевом, подыгрывают Москве

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Новость о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского суда по аресту активов «Газпрома» пришла одновременно из Москвы и Киева: «Газпром» торжественно объявил, что добился хорошего для себя решения апелляционного суда в Швеции, а «Нафтогаз» сообщил, что теперь уже он собирается подать апелляцию. Эксперты затрудняются прогнозировать, кто возьмет верх в очередной дуэли, однако удовлетворение судом округа Свеа 13 июня ходатайства «Газпрома» по имущественным претензиям «Нафтогаза» на Украине расценили как недобрый знак.

Официальный Киев поспешил заявить, что попытки российской стороны отменить решение Стокгольмского арбитража не имеют шансов на успех, но подобные «отмазки» не вызывают доверия у населения. Как так? Ведь ранее, празднуя победу над «Газпромом», говорили, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным и не может быть обжаловано. Или все-таки может? Что это за «апелляции на апелляцию?»

Дополнительным поводом для тревоги послужил тот факт, что решение было принято судом без вызова представителей «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые, вероятно, были бы представлены украинской компанией. Игнорирование истца о дополнительном рассмотрении его иска наводит на подозрения о необъективности суда Свеа и выглядит, как пощечина «Нафтогазу» и всей Украине.

«Это достаточно редкий случай, когда апелляционный суд приостанавливает решение арбитража. В каком-то смысле это является для нас плохим знаком — значит доказательства „Газпрома“ стали для судей действительно веским аргументом», — пояснил «Стране» старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. По словам юриста, решение Стокгольмского арбитража является окончательным и не может быть обжаловано, но, как оказалось, согласно Нью-Йоркской конвенции о порядке приведения в исполнение арбитражных решений, все же есть несколько исключений из общего правила.

Дополнительно выяснилось, что основанием для отмены арбитражного решения является его оформление «ненадлежащим образом» или же выход арбитражных судей за рамки своей компетенции (получается, что они взялись за дело, которое по закону рассматривать не имели права). Одну из этих лазеек и использовали юристы «Газпрома». Их главный аргумент следующий: решение Стокгольмского арбитража якобы писали не сами арбитры, как того требует закон, а некие «иные лица». В качестве подтверждения «Газпром» ссылается на данные специальной лингвистической экспертизы. И требует полной отмены решения, разъясняет эксперт.

Примечательно, что в мае, отчитываясь по вопросу взыскания долга с «Газпрома» президенту Петру Порошенко, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не усмотрел большой угрозы в «лингвистических экспериментах» российского газового монополиста. «Единственное основание, которое нашел „Газпром“, чтобы оспорить — это какая-то лингвистическая экспертиза. Мы все прекрасно помним экспертизу в делах типа „Алмаз-Антей“ — что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру», — сказал тогда Коболев.

Но, как видно, шведский апелляционный суд посчитал иначе. Более того, он пошел на беспрецедентные меры. По словам Романа Марченко, который сам не раз выступал арбитром в международных арбитражах, апелляция позволит «Газпрому» как минимум затянуть время и отсрочить выплату Украине 2,6 млрд долларов. Исполнение решения Стокгольмского арбитража приостановили, расследование вновь возникших обстоятельств может затянуться по меньшей мере на несколько месяцев.

«Скорее всего, будут проводиться дополнительные независимые лингвистические экспертизы. И если выяснится, что решение действительно писали не арбитражные судьи, оно вполне может быть признано недействительным и отменено», — говорит Марченко. И тогда, по его мнению, вероятно, придется судиться заново.

Подобные подозрения возникли и у другого украинского эксперта. «Это ведь не Печерский суд. Гарантий успеха для нас — никаких. Все будет зависеть от аргументов и красноречия адвокатов и настроя служителей Фемиды», — написал эксперт энергорынка Валентин Землянский в Facebook. Тем более, что ситуацию может подкорректировать большая политика. Арест акций «Северного потока-2», по его мнению, задевает интересы не только «Газпрома», но и ряда европейских компаний. А это, пожалуй, ключевой фактор. На кону стоят огромные деньги. «Так что как отреагирует европейское лобби — остается только гадать», — отмечает Землянский.

В то же время партнер международной юридической фирмы Kinstellar Константин Ликарчук пишет в своем блоге, что решение Стокгольмского арбитража не утратило силу и судиться заново не нужно. «Просто до момента вынесения решения шведским судом по сути, а именно, не допустил ли арбитраж серьезных процессуальных нарушений, о которых говорит „Газпром“, действие арбитражного решения приостановлено, — считает Ликарчук. — В то же время это автоматически не означает, что решение нельзя признавать и исполнять в других странах».

В большинстве стран суды имеют дискреционные полномочия, несмотря на оспаривание и даже приостановку действия решения арбитража в юрисдикции его вынесения (в данном случае — Швеция), все-таки допустить его признание и исполнение. Это связано с философией международного арбитража как отдельной процедуры, на которую национальные суды имеют минимальное влияние.

Теоретически это значит, предполагает юрист, что «Нафтогаз» может попытаться продолжить процесс наложение ареста на заграничное имущество «Газпрома» (процедура начата в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии), но после приостановки решения у российского газового монополиста могут появиться дополнительные аргументы, чтобы отбить эти попытки.

Однако «вишенкой на торте» газовых разбирательств для украинского сообщества явилось щедрое премирование топ-менеджеров «Нафтогаза». Награду за несостоявшуюся пока победу над «Газпромом», несмотря на всеобщее негодование и логичный вопрос «Не многовато ли будет за исполнение своих прямых обязанностей?», чиновники выписали себе сами. Всего лишь 1% от суммы «заработанного», то есть почти 46 млн долларов. И большая часть этих денег причитается главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву и коммерческому директору Юрию Витренко.

«Газпром» не перечислил Украине ни копейки. А приостановка решения арбитража связывает «Нафтогаз» по рукам и ногам, отрезая возможности для взыскания долга (к примеру, за счет ареста имущества «Газпрома» за границей). С чего и за что премии? — спрашивают граждане. Не пришлось бы заводить новые дела, теперь уголовные, по взысканию необоснованных призовых с людей, призванных народом на службу, дабы отстаивать его интересы.

Автор - Валентин Корж (Днепр, Украина)