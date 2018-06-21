«При чем тут компании»: кто ответит за бензин

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал основные причины роста цен на бензин

Он сообщил, что правительство РФ может ввести для всех российских нефтедобытчиков квоты по поставкам нефти на внутренний рынок, чтобы не допустить в будущем дефицита топлива. При этом из-за снижения инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений на глобальном рынке нефти возможен дефицит.

© KM.RU, Илья Шабардин

Падение курса рубля, рост мировых цен на нефть и повышение стоимости ее переработки стали главными причинами серьезного повышения цен на бензин в РФ, свидетелями которого мы стали этой весной. Об этом заявил в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в Красноярске на годовом собрании акционеров госкомпании.

«Меня тоже как автомобилиста она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?», — сказал он, отвечая на вопрос одного из акционеров.

По словам Сечина, нефтепереработка становится непривлекательной в том числе потому, что вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен на АЗС. Нефть подорожала на 25%, напомнил он. «Добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно», — посетовал глава «Роснефти».

Май стал рекордным для цен на российских АЗС. По данным Росстата, в минувшем месяце цены на бензин в России выросли на 5,6%, с начала года — на 7,2%, а если сравнивать нынешние показатели с прошлогодними данными, то рост вообще на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.

В конце мая на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Козака крупнейшие нефтяные компании согласились заморозить цены на АЗС и увеличить оптовые продажи бензина на бирже.

Взамен правительство снизило акцизы на топливо, отказалось от планов их очередного повышения, а также использовало «метод кнута», разработав законопроект, дающий возможность кабмину оперативно повысить пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае нарушения нефтяниками своих обязательств по сдерживанию цен на внутреннем рынке.

В Независимом топливном союзе 9 июня предупредили, что таких мер может быть недостаточно, независимые АЗС это не стимулирует и до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 13 июня на совещании с представителями региональных властей назвал этот прогноз «апокалиптическим» и заявил, что кабмин располагает необходимыми инструментами, чтобы не допустить такого роста цен.

Позже премьер Дмитрий Медведев заявил, что выводы по ситуации с ростом цен на бензин сделаны. Чтобы компенсировать регионам выпадающие из-за снижения акцизов доходы, будет изменена структура распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами: вырастет часть поступлений в региональные дорожные фонды и сократятся поступления в федеральный бюджет.

После такого явного перехода на ручное управление цены на бензин стабилизировались. «Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен», — сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин 19 июня.

Между тем, по словам Сечина, правительство РФ может ввести квоты для всех российских нефтедобытчиков по поставкам нефти на внутренний рынок, чтобы не допустить дефицита бензина, который на оптовом рынке РФ из-за роста мировых цен на нефть и более привлекательного для добывающих компаний экспорта начался еще несколько месяцев назад.

Такая мера, отметил Сечин, обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 20 июня.

«(Обсуждалось) введение для всех нефтяных компаний квотирования поставок на внутренний рынок. Если я правильно помню, то это 17,5% от всей добычи», - сказал он.

Именно такой объем, пояснил глава «Роснефти», обеспечивает текущий уровень потребления нефтепродуктов (порядка 90 млн тонн). «Если рынок не будет испытывать дефицита, то эта мера приведет к стабилизации, а, может быть, даже к снижению цен на нефтепродукты», — полагает Сечин.

Квота для по поставкам нефти на внутренний рынок для российских производителей — это необходимая мера для остановки роста цен на бензин, но не достаточная, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Дело в том, что НПЗ имеют возможность, не сговариваясь, поднимать цену на бензин, и задача бороться с такой негласной договоренностью лежит на ФАС, напомнил эксперт.

Но угроза ценам на бензин кроется не только в нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Сечин предрек дефицит и на глобальном нефтяном рынке.

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти — ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», — сказал глава «Роснефти».

Он отметил, что к 2025 году спрос на нефть может превысить предложение на 700-750 млн тонн в год.

Эксперты не раз отмечали, что из-за глобального падения нефтяных цен, начавшегося в 2014 году, многие добывающие компании были вынуждены снизить инвестиции в геологоразведку и разработку новых месторождений, что привело в почти двукратному с 2014 года снижению темпов прироста запасов. При этом большой импульс получили возобновляемые источники энергии, которые за последние 10 лет они увеличили свое присутствие на 5,4%.

Дефицит возможен всегда, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Но пока США и Саудовская Аравия качают нефть, дефицит возможен только при их желании, полагает эксперт.

Даже учитывая ряд технологических особенностей, которые замедляют процесс, уже сейчас видно, что сланцедобывающие компании будут постепенно «перетягивать одеяло» на себя, отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена.