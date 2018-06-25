Компания Дерипаски планирует вернуться из офшора в Россию

12:41

Попавшая под санкции США компания En+ Олега Дерипаски рассматривает возможность изменить регистрацию с острова Джерси на российскую, пишет газета «Ведомости».

По словам источника издания, в России сейчас появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса. Кроме того, все основные активы компании находятся в России, а потому «логичнее ей зарегистрироваться здесь».

Отмечается, что En+ может зарегистрироваться во «внутренних» офшорах — на территориях со специальным налоговым режимом — на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский на Дальнем Востоке. Они должны заработать с января 2019 года.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные российские компании заинтересовались возможностью перерегистрироваться в специальных административных районах, которые планируется создать наподобие зарубежных офшоров.

В начале апреля США ввели санкции в отношении российских- бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В частности, в список попал Олег Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, чтобы компания могла выйти из-под санкций, так как Минфин США заявил, что готов снять санкции, если доля Дерипаски не будет превышать 40 процентов.

