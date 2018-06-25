Михаил Хазин: Силуанов вешает лапшу на уши народу

Что же это за откровение от господина Силуанова про то, что если бы финансовые власти России искусственно не обрушили рубль, сейчас доллар стоил бы 50 рублей?



Силуанов (в центре), Набиуллина и Слюняев. Фото с сайта kremlin.ru

Давайте смотреть правде в глаза. Валютно-денежную политику определяет для российской либеральной команды Международный валютный фонд. МВФ и организовал в 2014 году резкую девальвацию рубля.

После декабря 14-го шараханья курса организовывала, конечно, уже Набиуллина и её коммерческие друзья. Тут уж — я говорю с полной ответственностью — по рейтингу волатильности валюты мы заняли на рынке валют последнее место. И это не может быть случайностью — это было сделано в пользу валютных спекулянтов.

После 2014-2015 годов проблема ликвидности у мировой долларовой системы никуда не делась. Значит, для служителей этой системы очевидно: не должно быть центров накопления капитала не в долларах. Для этого российским денежным чиновникам надо обеспечивать вывод капитала.

Вывод капитала можно обеспечивать при фиксированном курсе национальной валюты, и тогда это операции типа «Carry Tride». Что, собственно, и происходило 1,5 года, когда рубль держался примерно на одном уровне. А в последние месяцы его снова стали девальвировать. И отток капитала, как мы знаем, показывает очередные рекорды. То есть это целенаправленная политика.

А уж как прозападные либералы её объясняют и какую лапшу они вешают на уши народу так откровенно, как Силуанов, вызвано тем, что они уверены: «пипл схавает». Но ныне «пипл не хавает», а задаёт вопросы.

Если объективная ситуация такова, что курсу национальной валюты соответствует отношение один «американец» — 50 рублей, то девальвация устраивается из наших с вами кошельков. Мы, как экономисты, понимаем, что разницу между 50-ю и 64-мя рублями за доллар забирают у народа.

Впрочем, правительство собирается забрать из наших кошельков куда большую сумму. Просто прикиньте, сколько пенсий вы должны были получить в период с 60-ти до 65-ти лет (с 55-ти до 63-х лет), который у вас отбирают.

Для объективности скажу, что пока ещё не отобрали. Внесён только законопроект, но некоторые министры и парламентарии уже рассматривают это как дело решённое.

То есть они в своих расчётах уже считают пенсионную реформу осуществившейся. Поскольку я посмотрел, что они делают, ещё раз повторю: у них есть некоторые иностранные инструкции, которые они считают обязательными к применению.

Отсюда же увеличение НДС. На самом деле, если вы прочтёте бумаги МВФ, там написано: «Увеличить до 22%». Правда, одновременно уменьшив социальные налоги, то есть налоги на фонд заработной платы. Но финансовые власти РФ оставляют налог на фонд зарплаты и увеличивают НДС.

Вообще говоря, девальвация — очень удобный приём для наполнения бюджета. Даже есть расчёты: ослабление рубля на одну единицу составляет столько-то дополнительных доходов в бюджет вообще из воздуха.

Ребята, работающие в правительстве и Центробанке РФ, в этом смысле бойкие. Но главная линия — не наполнение бюджета. Главная задача — девальвация национальной валюты с целью стимулирования оттока капитала.

Но тут есть масса вещей, которые нужно объяснять. Дело в том, что министры говорят убаюкивающие слова — и все они нервничают. Когда некто пытается замаскировать некоторые вещи (в данном случае то, что действия Силуанова и Набиуллиной — просто тупое исполнение инструкции МВФ), то в этом случае все говорят немножко разное.

И на этом противоречии их ловят. Ребята, как же так? Вот вы говорите одно, и тут же другое. Вы говорите о «либеральном валютном рынке» (то есть нерегулируемом, свободном), — и тут же откровенно сообщаете в Совфеде, что вы им манипулируете, искусственно девальвируя рубль..

Там много врут. Как только президент сказал о статистических данных, что в будущем надо улучшать показатели, наш Росстат под чутким руководством правительства стал улучшать показатели прошлого года. И тут же мы слышим срочное сообщение о рухнувших в мае доходах россиян. И это один и тот же Росстат.

Интересная вещь. Люди, которые сидят в Росстате, возмущены тем, как им выкручивают руки. По этой причине по тем цифрам, которые прямо приказывают написать, статистики показывают заказанный результат. Сказали показать 2,3 рост — вот вам 2,3 рост.

А вот про доходы и расходы населения начальство впрямую не сказало. И в Росстате подкрутили общий рост экономики, но «нос вытащили — хвост увяз» — упали персональные доходы. А статистики взяли это — и показали. Потом начальство устроит скандал, шум, гам, в Росстате и это потом подкрутят, ещё чего-нибудь потом вылезет.

Я с этим много раз сталкивался. Людям в государственной статистической службе не нравится, когда их заставляют заниматься столь жёсткой манипуляцией. Кроме того, представьте себе, что к верховной власти придёт другая команда, потребует дать реальные цифры.

А потом, соответственно, будут вопросы, а кто виноват в подтасовках? А это, между прочим, по закону уголовное преступление. Как минимум, должностное, за которое тебя уволят без пенсии и выслуги лет.

Итак, информация Росстата — подкрученная. Собственно, тогда на что опираются макроэкономические прогнозы Минэкономразвития, ЦБ, в целом правительства, параметры федерального бюджета? Там нет никакого отношения к реальности — вообще!

Если смотреть по косвенным данным (у нас есть косвенные данные — потребление электроэнергии, другие материальные явления), реальность иная.

Я занимался статистикой, причём ещё до 1991 года поработал в Институте статистики экономических исследований Госкомстата СССР. Как и у всякого человека, который занимался экономической статистикой, у меня выработались некая интуиция и навыки экспертной оценки.

Так вот, сейчас у меня оценка такая: с четвёртого квартала 2012 года мы падаем. Темпы спада примерно 2-2,5% в год. То есть 0,5% в квартал — плюс-минус.

19 июня Росстат, переписав все свои данные по предыдущему периоду, сообщил, что все 1,5 года у нас был рост 2,1%. За исключением 2015 года, когда усилиями госпожи Набиуллиной и в соответствии с инструкциями МВФ мы получили минус 8-10%.

За 15-ый был такой резкий спад как раз из-за восхваляемой Силуановым девальвации и бешеного оттока капитала. Между прочим, доходы населения после 2015 года на уровень 2014-го не вернулись до сих пор. И, судя по последним данным, ещё не скоро вернутся.

Буквально за несколько недель до ухода на новую должность госпожа Голикова объявила во всеуслышание, что «рекомендации для министерств, ведомств федерального правительства пишут иностранные консалтинговые компании». Что подразумевается под «консалтинговыми иностранными компаниями» — МВФ, или ситуация ещё куда хуже?

На самом деле «консультанты» — единая группа. Это система институтов, созданная в рамках Бреттон-Вудской конференции. Это МВФ, Всемирный банк, ВТО, рейтинговые агентства, аудиторские компании, консалтинговые компании. Люди между ними переходят.

Почитайте книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы», она переведена на русский язык. И там в деталях описано, как это работает.

И ещё одна есть замечательная вещь. Бывший руководитель Госкомстата России Владимир Леонидович Соколин, когда уходил со своей должности, рассказывал, как его заставляли переходить на методики МВФ в статистических оценках, отказываясь от тех, которые были у нас.

В результате мы даже не очень понимаем, что у нас происходит, потому что методологический контроль за статистикой находится не в наших руках. И теоретически надо бы вернуть суверенитет в этой области. А что практически?..