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В Минфине заявили о вреде валютного контроля для экономики

12:16 25.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Валютный контроль в РФ не только не приносит пользы, в условиях санкций он становится вреден для российской экономики, поэтому Минфин будет последовательно настаивать на его полной отмене, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Если год назад, когда санкции не так сильно "кусались", валютный контроль был бесполезен, то сейчас он становится вреден. Когда один из наших крупнейших экспортеров становится SDN-ом (входит в санкционный список США — ред.), понятно, что мы не можем воздействовать на него с помощью валютного контроля и тем самым его "добить", — сказал Моисеев.

Дискуссия между Минфином и ЦБ по поводу либерализации валютного контроля развернулась в прошлом году, когда министерство предложило полностью отказаться от действующего в РФ требования по обязательному возврату в РФ валютной выручки экспортеров. Моисеев называл это требование "рудиментом" советской системы валютного контроля. Однако ЦБ выступил с более консервативной позицией, которая была поддержана правительством, и министерству не удалось реализовать свою идею.

"Нет, мы от этой идеи не отказались. Позиция министерства финансов осталась прежней", — заявил Моисеев.

"Утверждение, что валютный контроль якобы помогает сберечь от чего-либо платежный баланс, я кроме как заклинанием назвать не могу. Согласен, что полный запрет на операции с иностранной валютой, как было в СССР, поддерживал платежный баланс. Это правда. Но все остальное — странная вещь", — сказал он.

"Мы были, есть и (я надеюсь) будем системными и последовательными сторонниками полной отмены валютного контроля. Но решение, как вы знаете, принимается консенсусом, поэтому будем добиваться общего консенсуса в этом вопросе", — добавил замминистра.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2018, 18:43
Гость: может вообще

никакого контроля не надо?
25.06.2018, 17:23
Гость: Доллар!

Встань с колен!
25.06.2018, 17:05
Гость: Павел__

"со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева"
- это тот самый Моисеев, бывший труженик "Банка Москвы", в котором после его покупки банком ВТБ - обнаружили дыру в балансе размером в 295 миллиардов рублей? Хороших спецов набирают рулить экономикой вовочкины ставленники "медведев и Ко"...
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