]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Названы потери Германии из-за антироссийских санкций‍

07:03 26.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия".

По словам политика, на Берлин приходится 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы. Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии.

"Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?"- сказал Фронмайер.

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Позже санкции расширили. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Темы: Россия, Германия, Экономические санкции и эмбарго
Источник: РИА Новости
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2018, 12:34
Гость: Злой

Думаю, что пока канцлером в Германии Меркель, она на это не пойдет.
Хотя как знать, может повышенные пошлин на немецкие авто, наконец-то заставят ее отказаться от роли услужливой собачки Вашингтона.
26.06.2018, 12:28
Гость: Злой

Удачи. И добавлю- союз России и Германии страшный сон для англосаксов,это конец их мировой гегемонии.
Потому они веками стравливали эти две страны и Меркель у них в услужении.
26.06.2018, 11:52
Гость: Бтр

Вы правы.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.