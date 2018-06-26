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Власти определились с новым налогом для самозанятых граждан

18:17 26.06.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил обкатать новый налог для самозанятых граждан в четырех регионах России с 1 января 2019 года.

Налог будет введен в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Метод сбора нового платежа будет технологичным. По словам Мишустина, самозанятые смогут зарегистрироваться в электронной системе и заплатить налог «в один клик», для чего специально было создано мобильное приложение, сообщает «Лента.ру».

«Создано [пока проект] специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов», — рассказал Мишустин президенту.

Напомним, в конце мая министерство труда и социальной защиты сообщало, что намерено получить контроль над доходами всех россиян, чтобы выявлять самозанятых. Таким образом чиновники планируют заставить платить социальные взносы в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились только 595 человек, и это притом, что, например по оценкам «Опоры России», в действительности самозанятых в России 15-20 миллионов человек.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 00:40
Гость: Так

Сколько взимается налогов с физических лиц,поддерживающих свою жизнь на помойках?
27.06.2018, 00:22
Гость: Патриот Золотой Орды

Этого недостаточно для развития государства. Хватит полумер. Лучше чипирование в один клик.
26.06.2018, 22:37
Гость: Вячеслав

Меня не устраивает.
Все комментарии (5)
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