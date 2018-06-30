]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Китай снижает пошлины на автомобили и потребительские товары

20:45 30.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Китай в воскресенье снижает импортные пошлины на автомобили, запчасти к ним и более 1,4 тыс. позиций потребительских товаров со всего мира. Пойти на эти меры пообещал председатель КНР Си Цзиньпин в апреле на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай).

Сроки вступления в силу данного решения были оглашены в конце мая министерством финансов страны и подтверждены в Белой книге "Китай и ВТО", опубликованной на днях Госсоветом КНР.

"Для потребителей такое снижение пошлин, без всякого сомнения - хорошая новость, поскольку снизятся их издержки. Например, при покупке импортных автомобилей и их ремонте, - прокомментировала эти меры в беседе с ТАСС профессор Тун Вэй из Центрального финансово-экономического университета (Пекин). - На китайского производителя же в краткосрочной перспективе это не окажет какого-либо существенного влияния, а в долгосрочной произойдет постепенная оптимизация модели развития соответствующих отраслей. В частности, это приведет к улучшению ситуации на китайском автомобильном рынке: сформируется более современная система распределения продукции, с более высоким качественным уровнем".

Мнение Тун Вэй поддерживают местные СМИ. В частности, авторы газеты Global Times отмечают, что новые меры "в очередной раз свидетельствуют об усилении китайской экономики, которая все меньше зависит от экспорта и притока иностранного капитала" и способна демонстрировать достаточно высокую динамику развития "преимущественно за счет внутренних факторов, сочетающихся с активизацией внешней торговли".

Темы: Китай, Акцизы и пошлины , Экономическая ситуация в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.06.2018, 22:35
Гость: Вот так

Придавил Трамп китаезов, не пикнут теперь.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.