Китай снижает пошлины на автомобили и потребительские товары

20:45

Китай в воскресенье снижает импортные пошлины на автомобили, запчасти к ним и более 1,4 тыс. позиций потребительских товаров со всего мира. Пойти на эти меры пообещал председатель КНР Си Цзиньпин в апреле на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай).

Сроки вступления в силу данного решения были оглашены в конце мая министерством финансов страны и подтверждены в Белой книге "Китай и ВТО", опубликованной на днях Госсоветом КНР.

"Для потребителей такое снижение пошлин, без всякого сомнения - хорошая новость, поскольку снизятся их издержки. Например, при покупке импортных автомобилей и их ремонте, - прокомментировала эти меры в беседе с ТАСС профессор Тун Вэй из Центрального финансово-экономического университета (Пекин). - На китайского производителя же в краткосрочной перспективе это не окажет какого-либо существенного влияния, а в долгосрочной произойдет постепенная оптимизация модели развития соответствующих отраслей. В частности, это приведет к улучшению ситуации на китайском автомобильном рынке: сформируется более современная система распределения продукции, с более высоким качественным уровнем".

Мнение Тун Вэй поддерживают местные СМИ. В частности, авторы газеты Global Times отмечают, что новые меры "в очередной раз свидетельствуют об усилении китайской экономики, которая все меньше зависит от экспорта и притока иностранного капитала" и способна демонстрировать достаточно высокую динамику развития "преимущественно за счет внутренних факторов, сочетающихся с активизацией внешней торговли".