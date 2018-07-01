Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» снижения цены на газ

11:46

Польша вправе претендовать на скидку от «Газпрома» на топливо, которое ей поставляется в рамках ямальского контракта. Соответствующее решение вынес Стокгольмский арбитражный суд, о чём сообщили в польской энергетической компании PGNiG. При этом решение суда является «частичным».

«Арбитражный суд Стокгольма признал аргументы PGNiG и постановил в частичном решении, что PGNiG может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым «Газпром» поставляет газ в Польшу (так называемый ямальский контракт). На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на западноевропейских рынках», — цитирует RT сообщение PGNiG.

В связи с этим в PGNiG поприветствовали вердикт арбитража и выразили надежду, что им удастся добиться снижения цены в будущем.

Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены в контракте, и отклонил официальные возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в ямальском контракте, заявляют в компании и ожидают, что цена будет снижена до уровня рынка.

В компании напомнили, что по контракту имеют право на пересмотр цены. Им они и воспользовались в 2014 году, обратившись к «Газпрому». Затем в 2015 году польская сторона передала дело в Стокгольмский арбитраж, а в феврале 2016 года сформировала против российского партнёра иск.