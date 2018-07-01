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Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» снижения цены на газ

11:46 1.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Польша вправе претендовать на скидку от «Газпрома» на топливо, которое ей поставляется в рамках ямальского контракта. Соответствующее решение вынес Стокгольмский арбитражный суд, о чём сообщили в польской энергетической компании PGNiG. При этом решение суда является «частичным».

«Арбитражный суд Стокгольма признал аргументы PGNiG и постановил в частичном решении, что PGNiG может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым «Газпром» поставляет газ в Польшу (так называемый ямальский контракт). На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на западноевропейских рынках», — цитирует RT сообщение PGNiG.

В связи с этим в PGNiG поприветствовали вердикт арбитража и выразили надежду, что им удастся добиться снижения цены в будущем.

Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены в контракте, и отклонил официальные возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в ямальском контракте, заявляют в компании и ожидают, что цена будет снижена до уровня рынка.

В компании напомнили, что по контракту имеют право на пересмотр цены. Им они и воспользовались в 2014 году, обратившись к «Газпрому». Затем в 2015 году польская сторона передала дело в Стокгольмский арбитраж, а в феврале 2016 года сформировала против российского партнёра иск.

Темы: Польша, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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01.07.2018, 19:58
Гость: Русский

..да пшекам трындец! Их ний единственный "защитник" -США сдулся. Им надоела кормить и защищать всяких евро-голодранцев.
Особенно после встречи ВВП и Трампа, всем станет понятно, НАСТУПИЛА ЭРА России, США и Китая. Остальным пустышкам -в аут!
01.07.2018, 17:16
Гость: гнус

"Взять-то(требовать)она возьметь,только кто ей дасть?!"
01.07.2018, 16:25
Гость: Александр1

Андрюша,позволь добавить в твое эссе:покупая американский газ поляки гордились бы еще сильнее что у них и только у них настоящая демократия... Поляки как были идиотами так и остаются ими быть.
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