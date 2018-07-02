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Закон о блокировке карт может применяться только для дистанционных операций

09:49 2.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств может быть применен только для дистанционных банковских операций.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал директор по мониторингу электронного бизнеса АО «Альфа-Банк» Алексей Голенищев.

«Особенности технологий таковы, что операции по картам проходят в режиме реального времени и их нельзя приостановить на какое-то время, а потом исполнить. Данное изменение к закону может быть применено только к операциям в дистанционном банковском обслуживании (ДБО)», - отметил топ-менеджер банка.

Он добавил, что все банки на сегодня имеют право блокировать банковские карты в случае подозрения на мошенничество, являясь собственниками банковских карт.

«В ДБО у нас уже прописаны права банка на блокировку карт и так далее. Однако под вопросом остается требование уведомлять оператора перевода денежных средств получателя о подозрительной операции для запроса у него обоснования законности получения средств. Кто и как будет определять и регулировать состоятельность таких обоснований», - заключил А.Голенищев.

Ранее Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств».

Федеральным законом определен порядок приостановления кредитной организацией перевода денежных средств клиента в случае выявления признаков совершения перевода без его согласия.

В частности, при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента оператор по переводу денежных средств обязан приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения о совершении операции, а также приостановить на такой же срок использование клиентом электронного средства платежа.

При этом установлено, что признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента определяются Банком России и размещаются на его официальном сайте.

Кроме того, федеральный закон наделяет Банк России полномочиями по формированию и ведению базы данных о случаях совершения перевода денежных средств без согласия клиента и определению порядка направления и получения операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем и операторами платежной инфраструктуры информации из указанной базы данных.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 13:52
Гость: АлиИван

Очень правильный закон, поощряющий действия надзирающих органов!
Необходимо отслеживать каждый рубль! Кроме тех денег и расчётов, которые производят наши патриотичные и мудрые члены Правительства, разумеется. Вот один из наших социально-ответственных сенаторов отвёз во Францию чемодан, набитый евро и его никто не смог осудить за такой поступок. Ну, мало ли откуда, куда и за что везёт чемодан с деньгами НАШ сенатор? Везёт - значит так надо! К тому же, и деньги эти уже потерялись...
А вот за всеми остальными - нужен глаз, да глаз! Ведь террористы, воры и взяточники - расплачиваются миллиардами рублей - без какого-либо контроля! Ужас - сколько денег уворовывают...
Запретить всё!! Пока не докажешь в суде свою честность (пусть даже на это понадобится много месяцев!) - не разрешать проводить никаких финансовых операций! А самое главное - срочно запретить наличные деньги! Только карточкой платить!!
Вот так всех махинаторов и отправят в тюрьмы, да сортиры!
Больше разных и надуманных (или обдуманных - как лучше?) законов!!
Скорее к прорывному рывку! В единстве - наша сила!
02.07.2018, 10:35
Гость: Все в кучу

Причем здесь кредитные карты ? Речь идет о любых платежных средствах. И в первую очередь это обычные дебетовые карты. Блокировать будут по поводу и без повода. Можно не сомневаться. Мне и до этого приходилось сталкиваться с доброй и заботливой блокировкой в Турции. Когда пытаешься расплатиться в отеле, а тебя на всякий случай блокируют. Начинаешь звонить в банк, а там говорят, что это автоматически сделано для нашего счастья.
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