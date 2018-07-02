Закон о блокировке карт может применяться только для дистанционных операций

09:49

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств может быть применен только для дистанционных банковских операций.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал директор по мониторингу электронного бизнеса АО «Альфа-Банк» Алексей Голенищев.

«Особенности технологий таковы, что операции по картам проходят в режиме реального времени и их нельзя приостановить на какое-то время, а потом исполнить. Данное изменение к закону может быть применено только к операциям в дистанционном банковском обслуживании (ДБО)», - отметил топ-менеджер банка.

Он добавил, что все банки на сегодня имеют право блокировать банковские карты в случае подозрения на мошенничество, являясь собственниками банковских карт.

«В ДБО у нас уже прописаны права банка на блокировку карт и так далее. Однако под вопросом остается требование уведомлять оператора перевода денежных средств получателя о подозрительной операции для запроса у него обоснования законности получения средств. Кто и как будет определять и регулировать состоятельность таких обоснований», - заключил А.Голенищев.

Ранее Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств».

Федеральным законом определен порядок приостановления кредитной организацией перевода денежных средств клиента в случае выявления признаков совершения перевода без его согласия.

В частности, при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента оператор по переводу денежных средств обязан приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения о совершении операции, а также приостановить на такой же срок использование клиентом электронного средства платежа.

При этом установлено, что признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента определяются Банком России и размещаются на его официальном сайте.

Кроме того, федеральный закон наделяет Банк России полномочиями по формированию и ведению базы данных о случаях совершения перевода денежных средств без согласия клиента и определению порядка направления и получения операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем и операторами платежной инфраструктуры информации из указанной базы данных.