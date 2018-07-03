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На Украине пригрозили инициировать арест акций «Северного потока — 1»

08:04 3.07.2018
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Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести болезненный удар Кремлю, инициировав арест акций "Северного потока — 1", пишет РИА Новости со ссылкой на члена коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марию Яковлеву.

"Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже — решение суда о компенсации Украине 2,6 миллиарда долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока — 1", примерно 35%. Российская Федерация в лице Газпрома имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", — заявила Яковлева.

Эксперт напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины на сумму 8-10 миллиардов долларов. "Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока — 1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", — отметила она.

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

 

РИА Новости 

Темы: Нафтагаз, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Отношения России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.07.2018, 13:19
Гость: *

Придут нацюки в офис Газпрома, кааак арестуют акции в сейфе! Или они бездокументарные ценные бумаги, вроде евробондов щенэвмерлии, которые она торчит России? Ну, в таком случае остается только повторить заклинание нацюков: "Да можете их засунуть себе куда угодно - все равно мы никогда не платили по своим обязательствам и не будем платить принципиально!"(с)
03.07.2018, 12:41
Гость: Бтр

Гадости кричать будут в адрес России через трубу, их же хлебом-салом не корми, убогие они ребята.
03.07.2018, 12:20
Гость: Однако

Вонь будет на всю Европу.
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