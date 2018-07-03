Сбербанк уличили в нарушении правил предоставления субсидий

18:45

Сбербанк нарушил правила предоставления субсидий банкам, кредитующим сельхозтоваропроизводителей.

"Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании", – сказано в сообщении Счетной палаты.

В России есть правила, по которым банк может рассчитывать на субсидию от государства, если он кредитует сельхозтоваропроизводителей. При этом считается, что выручка компании именно от профильной сельхоздеятельности должна составлять 70%.

Сбербанк, "Газпромбанк" и "Альфа-Банк" по итогам 2017 года являются лидерами (после "Россельхозбанка") по льготным кредитам. Они выдали по льготе 202,4 млрд руб. кредитов.

По закону банки, дающие льготные кредиты, должны проверять, куда в итоге направляются деньги. Как выяснила Счетная палата, деньги часто идут для управления ликвидностью внутри группы за счет бюджетной поддержки, сообщает "Право.ру".

"Это стало возможным в том числе по причине отсутствия в Правилах предоставления субсидии и нормативных актах Минсельхоза России требований к срокам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договорам с оплатой авансом, которые финансируются за счет льготных краткосрочных кредитов", – заключил аудитор Андрей Перчян.

На 1 июня 2018 года Сбербанком только по выявленным в ходе проверки льготным инвестиционным кредитам, предоставленным проектным компаниям, получено 302,15 млн руб. субсидий.

В ведомстве считают, что требуется корректировка правовой базы механизма льготного кредитования, чтобы условия предоставления субсидии из федерального бюджета учитывали практику кредитования инвестиционных проектов.