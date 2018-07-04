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Bank of America предупредил о возможном повторении кризиса 1998 года

10:38 4.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Эксперты Bank of America проанализировали тренды глобальных рынков в последние месяцы и пришли к выводу , что их динамика напоминает 1997–1998 годы. Тогда обрушились рынки Юго-Восточной Азии, а затем последовал дефолт в России, передает Bloomberg.

Развивающиеся рынки обваливаются под воздействием сильного доллара, а акции технологических гигантов движутся вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики. Два этих фактора предопределили кризис двадцатилетней давности, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, падение развивающихся рынков — эхо событий 20-летней давности доносится отовсюду», — заявил Майкл Харнетт, ведущий инвестиционный аналитик Bank of America.

Кризис 1997–1998 годов стал самым серьезным экономическим потрясением девяностых. ВВП стран Юго-Восточной Азии за год обрушился на 35-40%, а в Индонезии — на 83%. В России в результате дефолта рубль обесценился более чем в три раза: 17 августа 1998 года один доллар стоил 6 рублей, а 1 января 1999 года — 21 рубль.

Ранее о возможности рецессии в мировой экономики предупреждали Всемирный банк и финансист Джордж Сорос.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 16:00
Гость: Du Pape

Тебе русские дали на чай, нищеброд?
04.07.2018, 15:56
Гость: 0760,.

За два последних дня я потерял несколько тысяч на БофА, но если я акции продам то я деньги уже не верну.
.
Я решил ждать поскольку такое бывало и раньше да и не раз и каждый раз подъём был выше чем до падения - время есть, до пенсии пока далеко.
04.07.2018, 15:28
Гость: ser

Что, бабушка Меркель заставляет продать твой дизельный мусорник? Это да, мусорник хоть в Польшу можно сдать, а новый дизель в цене упал до мусорника, ну или движок поменять на бензин можно. Правда бензин нынче 1.5 евро за литр.
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