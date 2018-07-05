Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии

21:41

Долг хорватского продуктового ритейлера урегулирован накануне четвертьфинала Россия – Хорватия.

Слушания об урегулировании долга крупнейшей частной компании на Балканах – хорватского продуктового ритейлера Agrokor – начались в среду утром на баскетбольном стадионе в Загребе. На них позвали 3069 кредиторов компании – всех, кто предъявил к ней требования, но не получил возмещение.

Около четверти долга приходится на российские госбанки. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро, пишут "Ведомости".

За сделку, которая передаст компанию в руки кредиторов и держателей бондов, проголосовали владельцы 80% долга – на 33,8 млрд кун (4,6 млрд евро), включая Сбербанк.

Сбербанк в результате реструктуризации станет крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.

Еще недавно Agrokor была крупнейшей частной компанией Хорватии. На начало 2016 г. на нее работало 60 000 человек, выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Но оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании – ее крах вызвал бы рецессию в стране.