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Россия вводит повышенные импортные пошлины для товаров из США

18:41 6.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Дмитрий Медведев подписал постановление о введении Россией компенсирующих мер в ответ на применение США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», - сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно».

Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке.

«Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба – 87,6 млн долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», - пояснил Максим Орешкин.

Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО.

29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

Темы: Отношения России и США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 20:13
Гость: хиловато!

В ответ на удар смехотворный щелчок?
Был рад бы премьер укусить, да не смог
Парировать встречным укус забугорный,
По-волчьи реальный, а не иллюзорный...
06.07.2018, 19:43
Гость: Где баланс

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов,а для американских 87,6 млн долларов.
А вот у Китая и США баланс получился,потому что китайцам есть чем балансировать.
06.07.2018, 19:37
Гость: Радий

А на б/у легковые и грузовые машины??????!!!
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