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Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

09:38 6.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Китай обвинил США в развязывании «небывалой в истории экономических отношений» торговой войне.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление сделало министерство коммерции КНР.

«С 6 июля США начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью 34 млрд долларов. Тем самым США нарушили правила торговли, развязав против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений», - говорится в заявлении ведомства.

Китай подчеркнул, что они обязывались «не наносить удар первой», однако для защиты национальных интересов они будут вынуждены прибегнуть к ответным мерам.

Минкоммерции добавило, что введение повышенных тарифов США является «образцом торговой гегемонии», что наносит серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе и вызывает серьезные потрясения на мировом рынке.

Китай планирует обсудить сложившуюся ситуацию со Всемирной торговой организацией и совместно с другими странами мира будет «отстаивать систему свободной мировой торговли». Также ведомство пообещало принять меры по оказанию поддержки своим предприятиям.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что с 6 июля вводится 25% пошлина на китайские товары стоимостью 34 млрд. долларов. 

Темы: Отношения США и Китая, Всемирная торговая организация, Таможня и таможенные пошлины
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