Когда эффективность становится опасной

Модернизация ТОАЗа вместе с инвестиционной повышает и его рейдерскую привлекательность, усиливая угрозу новых рейдерских атак

Укрепление либерального клана, наглядно идущее по всем направлениям и особенно ярко проявляющееся в новом витке безумных социальных и налоговых реформ, создает прямую и явную угрозу предприятиям, ранее успешно оборонявшимся от попыток захвата со стороны рейдеров, «новых дворян» или же просто олигархов, желающих расширить сферу своего влияния.



Иллюстрация с сайта delyagin.ru

Одной из таких потенциальных жертв является «Тольяттиазот» (ТОАЗ) - единственный в мире гигант, способный производить 3 млн т. аммиака в год. Он имеет собственный железнодорожный парк и доступ к уникальному инженерному сооружению – аммиакопроводу, тянущемуся более чем на 2 тыс.км до Одессы. Являясь третьим в России и десятым в мире по объемам производства, ТОАЗ производит 20% российского и 10% мирового аммиака, экспортирует продукцию в 120 стран на всех населенных континентах.

В лихие 90-е акционеры ТОАЗа сохранили социальную сферу предприятия и города, регулярно выплачивали зарплаты (что в те времена воспринималось как маленькое чудо), сохранили пятитысячный коллектив. И сегодня средняя зарплата на ТОАЗе – одна из самых высоких в регионе, а предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области.

В середине 90-х предприятие за собственные средства запустило более 30 промышленных объектов. Всего инвестиции в собственные производственные мощности, их модернизацию и обеспечение безопасности превысили 28 млрд руб.

По лучшим мировым практикам на ТОАЗе сформирована прогрессивная корпоративная культура – от программы «нулевого травматизма» (по этому показателю компания стала лучшей в России) до премирования сотрудников за обеспечение экологической безопасности, предоставления им дополнительных медицинских страховок и обслуживания на уникальном оборудовании в медцентрах предприятия.

Социальная программа «Тольяттиазота» вышла за его рамки: с 2014 года под его эгидой в Самарской области работает программа грантов для усыновителей детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.

Об авторитете руководства ТОАЗа свидетельствует история «нулевых» годов, когда работники предприятия голыми руками отбили его у ОМОНа, обеспечивавшего рейдерский захват, и провели массовые акции протеста, помимо Тольятти - в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде.

Около 10 лет назад 10% ТОАЗа приобрел холдинг «Уралхим», принадлежащий «химическому королю» Мазепину. После этого между его структурами и семьей Махлаев, основных владельцев ТОАЗа, вспыхнул тянущийся до сих пор конфликт. Насколько можно понять, владелец холдинга, стремясь к расширению, вогнал его в долги и отчаянно нуждается в «свежей крови», в качестве которой и рассматривает ТОАЗ.

Одна иллюстрация, которая показывает разницу в возможностях и менталитете руководства ТОАЗа и владельца “Уралхима” Мазепина. За три года с 2014 по 2016 гг. “Уралхим” заплатил в 27 раз меньше налога на прибыль, чем “Тольяттиазота” (ТОАЗ - 11,6 млрд рублей, Уралхим - 0,4 млрд рублей). Этот разрыв шокирует.

На фоне бизнес-успехов “Тольяттазота» в адрес бывших владельцев и топ-менеджемента посыпались странные судебные иски, которые, очевидно, стали механизмом давления в акционерном споре.

В результате Владимир и Сергей Махлаи были вынуждены покинуть Россию, что наряду с постоянными атаками на ТОАЗ не могло не сказаться на сроках ввода новых инфраструктурных объектов, внесенных в план Правительства РФ по развитию транспортной системы России.

К 2020 году «Тольяттиазот» планирует ввести в эксплуатацию сразу два крупных производственных объекта, которые качественно повысят его эффективность и укрепят не только его, но и в целом российские позиции на мировом химическом рынке. Помимо роста эффективности новые технологии улучшат экологическую ситуацию.

Другим направлением развития ТОАЗа является создание собственного логистического морского узла в Тамани – для снижения зависимости от все менее предсказуемых и стабильных украинских партнеров и в рамках общегосударственных усилий по развитию российской портовой инфраструктуры. ТОАЗ готов вложить в этот проект, уже предусмотренный государственными программами, 300 млн долл. собственных средств, создав новые рабочие места, повысив доходы бюджета, снизив зависимость от иностранных посредников и обеспечив более удобную логистику.

Однако модернизация ТОАЗа вместе с инвестиционной повышает и его рейдерскую привлекательность, усиливая тем самым угрозу новых рейдерских атак (судебные разбирательства по одной из них тянутся уже шестой год и обрастают все большими скандальными подробностями).

Позитивным сигналом не только для флагмана отечественной химии, но и для всей российской экономики, переламывающим сложившуюся неблагоприятную тенденцию, могло бы стать справедливое решение в споре Тольяттиазот с владельцем «Уралхимом» Мазепиным и возвращение в Россию основных акционеров ТОАЗа, что существенно упростило бы управление предприятием и дополнительно повысило бы его эффективность.

К сожалению, в условиях роста вероятности рейдерских атак, обусловленной в том числе и политическими сдвигами в руководстве социально-экономического блока страны, всерьез рассчитывать на него пока рано.