Минфин сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт

16:02

Министерство финансов России в 2019 году планирует сократить расходы в нескольких сферах, в том числе здравоохранения, культуры и национальной обороны. Об этом сказано в проекте «Основные направления бюджетной политики», который опубликован на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На здравоохранение в следующем году выделят 459,5 миллиарда рублей, тогда как в 2018 году бюджет по этой статье — 479,7 миллиарда. Затем расходы увеличатся — в 2020 году они составят 563,2 миллиарда рублей, в 2021-м — 572,5.

По той же схеме намечены затраты на национальную оборону: в 2019 году снижение суммы до 2,78 триллиона рублей (в 2018-м — 2,79), а в 2020 и 2021 годах — повышение до 2,86 и 2,98 триллиона соответственно.

Что касается культуры, то затраты из бюджета по этой статье будут планомерно снижаться: с 103,2 миллиарда рублей в 2018 году до 88,5 миллиарда в 2021-м. То же касается спорта: с 64,8 миллиарда до 29,9.

Увеличится финансирование вопросов национальной безопасности и правоохранительной деятельности. К 2021 году эта статья расходов вырастет до 2,320 триллиона рублей (с 2,105 в 2018-м), пишет Lenta.ru.

Затраты на образование будут колебаться: в 2018 году планировалось выделить на эту сферу 689,7 миллиарда рублей, на 2019-й намечено потратить 716,4 миллиарда, в 2020-м — 707,9, а в 2021-м — 726,6.