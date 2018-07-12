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Госдеп пригрозил санкциями инвесторам «Северного потока-2»

09:03 12.07.2018
Фото с сайта 24tv.ua
Фото с сайта 24tv.ua
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Компании, которые работают с "Северным потоком — 2" и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций, заявил представитель Госдепа.

Как пишет РИА Новости, в заявлении ведомства вновь говорится, что США выступают против проекта "Северный поток — 2". Вашингтон требует от европейских стран прекратить участие в проекте строительства трубопровода и грозит санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию.

"Миллиарды дополнительных долларов расходуются по моему требованию странами НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохи. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем!" - написал Трамп в своем твиттере.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку от российского побережья через Балтийское море до Германии двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Темы: США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 09:40
Гость: Русский

..да НИЧЕГО америкосы не сделают против наших газовых поставок в ЕС через "Северный поток-2". Мало того будет и "Северный поток -3, и скоро Северный поток-4. Объяснение простое: ЕС ХОЧЕТ ЖИТЬ и развиваться, а не замерзать и загибаться. Это факт.
Кроме того, "наезд" америкосов на ЕС- это игра Трампа против ВВП, с целью получения доп. козырей на переговорах. Но этож элементарный шантаж, и НИЧЕГО у Дональда не прокатит. Хотя достоин уважения, борется в проигранной партии, которую ему "подготовил" Обама.
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