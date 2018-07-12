Госдеп пригрозил санкциями инвесторам «Северного потока-2»
Компании, которые работают с "Северным потоком — 2" и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций, заявил представитель Госдепа.
Как пишет РИА Новости, в заявлении ведомства вновь говорится, что США выступают против проекта "Северный поток — 2". Вашингтон требует от европейских стран прекратить участие в проекте строительства трубопровода и грозит санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию.
"Миллиарды дополнительных долларов расходуются по моему требованию странами НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохи. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем!" - написал Трамп в своем твиттере.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку от российского побережья через Балтийское море до Германии двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.