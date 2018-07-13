Почему торговая война с Китаем – самострел для США

Пекин становится ядром экономической антиамериканской коалиции. Руководство США всё же ввело пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов

С учётом первого пакета пошлин под запретительными таможенными тарифами окажется более трети китайско-америнканской торговли. Если учесть ответные меры со стороны КНР, о которых Пекин уже официально заявил, то под прицел торговой войны попадает большая часть товарооборота двух крупнейших экономик мира.

Фото с сайта news.cn

МИД КНР назвал решение Белого Дома "экономической травлей", а саму торговую войну – битвой между одно- и многополярным мироустройством, между протекционизмом и свободной торговлей. Министерство коммерции КНР заявило, что введение пошлин неприемлемо. Позиция Китая по данному вопросу остаётся прежней: Поднебесная не хочет бороться с торговлей, но и не боится этого.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир видит большие перемены, которых не было в последние сто лет. Одновременно власти советуют китайским СМИ избегать агрессивной критики американского президента.

South China Morning Post сообщает, что окончательный список пошлин будет опубликован после публичных слушаний в конце августа, по предварительным данным, он включает холодильники, мебель и антиквариат. Китайские дипломаты и торговые представители надеялись на "перемирие" в торговой войне, но тарифы Трампа сорвали их. При этом, отмечает издание, торговая война только начинается, и стороны испытывают в ней друг друга.

Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский рассказал Накануне.RU, что администрация Трампа этот спор из экономических разногласий переводит во внеэкономическую плоскость. Об этом, по словам, эксперта свидетельствует и введение десятипроцентных пошлин, и буквально сегодня появившееся сообщение о том, что Соединённые Штаты хотят создать международную коалицию для противодействия экономической агрессии Китая.

"Такого рода споры должны разрешаться либо в арбитраже ВТО, либо в двусторонних рамках стратегического диалога – там есть разные комиссии, рабочие группы. Судя по всему, этот механизм пока не работает. Все уже по сто раз сказали, что в торговых войнах не бывает победителей, но американская администрация пытается мыслить именно в категориях войны", – отметил эксперт.

Когда Китай вводит ответные меры, именно это почему-то раздражает американскую сторону, видимо, они считают, что Китай вообще не вправе отвечать.

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао считает, что Трамп очевидно настроен сделать торговую войну постоянной.

Холодная война Вашингтона и Пекина представляется Чжань Хао весьма вероятной, так как это не идея Обамы или Трампа, а воля американской элиты в целом. И Трамп как руководитель стал выполнять эту волю после года колебаний. При этом вероятность сценария настоящей войны крайне мала – достаточно вспомнить историю холодной войны между СССР и США, когда стратегическое сдерживание не давало начаться вооружённому противостоянию.

Китайский эксперт подчёркивает, что конечная цель Трампа – вывести Китай из глобальной промышленной цепи. Сейчас КНР уже является центром мировой обрабатывающей промышленности, а США не хотят, чтобы в Китае было сосредоточено много производств.

Чжань Хао обращает внимание на то, что хотя у США есть технологическое преимущество, у Китая есть преимущество в развитости производственной цепочки. В США многие вещи даже при технологическом превосходстве не могут быть быстро произведены, поэтому торговая война с Китаем неизбежно отразится на жизни простых граждан Штатов.

Представители американской администрации заявляют, будто торговая война не нанесёт ущерба экономике США, но на самом деле, как считает Владимир Петровский, это не так. Что касается попыток сорвать реализацию программы "Сделано в Китае-2025", то по мнению востоковеда, этого удастся добиться только в случае полного прекращения торговли. А она будет осуществляться, несмотря на санкции и запретительные пошлины.

Американцам не нравится программа "Сделано в Китае-2025" и они пытаются её блокировать. Показательна история со строительством в Китае завода Tesla для производства электоравтомобилей. Вместо того, чтобы импортировать американские автомобили, Китай переманивает к себе производство из самих США, против чего изначально была направлена политика Трампа.

South China Morning Post сообщает, что на американские пошлины Пекин намерен ответить не только симметричными мерами, но и упрощением доступа на свой рынок иностранным инвесторам. Кроме того, с 1 июля Китай сокращает импортные пошлины на автомобили, товары народного потребления и медикаменты. Госсовет КНР издал руководящие принципы, запрещающие местным запрещающие местным органам власти или китайским фирмам принуждать иностранных партнёров передавать технологии – на такую практику как раз часто жаловался Трамп. Также от пошлин освобождено 97% импорта из наименее развитых стран.

Китай пытается действовать совместно и с другими странами, пострадавшим от американских торговых пошлин, создаёт совместную рабочую группу с Евросоюзом. КНР предварительно согласилась разрешить немецкому химическому гиганту BASF построить огромный комплекс в провинции Гуандун с инвестициями в размере 10 млрд долларов и стопроцентной властью над проектом. За стремление к открытию своих рынков Пекин похвалила канцлер Ангела Меркель.

Можно вспомнить и о том, что в конце июня председатель КНР Си Цзиньпин собрал в своей резиденции директоров крупнейших транснациональных корпораций.

В итоге вопрос стоит ни много ни мало о судьбе мировой экономики и глобализации. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил, что в данном случае имеет место именно таможенный протекционизм. Поощрение национальных компаний было всегда, а вот классические таможенные пошлины и ограничения теперь возвращаются. Свободная торговля выгодна Китаю, как отметил эксперт, за счёт импорта в США Китай поддерживает равновесие в мировой торговле и сохраняет роль некоего нового центра.

Как отметил Владимир Петровский, Соединённые Штаты оказались одни против всех. Они ввели пошлины против Китая, против Мексики, против стран ЕС, получили множество встречных исков, которые уже лежат на рассмотрении в ВТО. И Соединённым Штатам надо думать не о том, "как не оказаться в одиночестве против международной коалиции", которая будет защищать правила свободной торговли и нынешние торговые системы, ядром которой является ВТО.

"Недавно опубликована Белая Книга "Китай и ВТО", в которой приведена очень интересная статистика. Был произведён опрос среди членов американской Торговой палаты и там больше 60% опрошенных говорят о том, что они готовы продолжать развивать бизнес с Китаем, из них 80% говорят, что хотят увеличить инвестиции в Китай. Получается так, что администрация Трампа стреляет себе в ногу", – резюмирует Владимир Петровский.