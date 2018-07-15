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Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не повысить пенсионный возраст

16:10 15.07.2018
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сегодня у нас 33% (соотношение средней пенсии к средней зарплате - ред.), - сказал он в эфире телепрограммы "Познер". - Вот эти 33% - это будет 20% в 2030 году. Если ничего не делать".

По словам Силуанова, одним из вариантов в теории могло бы быть увеличение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд с нынешних 22% до 30 или 40 процентов, но в правительстве спрогнозировали в таком случае риски роста "зарплат в конвертах".

Кроме того, отметил первый зампред правительства, кабинет министров увидел в поднятии пенсионного возраста возможность выполнить майский указ президента по росту пенсий выше уровня инфляции.

"У нас инфляция планируется на среднесрочные перспективы около четырех процентов. Как это сделать, если мы видим, что демография плохая, если мы видим, что налоги повышать мы не можем, и если мы видим, что страховые принципы в данном случае в Пенсионном фонде не срабатывают, они не дают возможности нам увеличивать пенсию?" - цитирует Силуанова "Интерфакс".

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Темы: Пенсионная реформа в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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15.07.2018, 23:03
Гость: А чё?

Разделяй и властвуй у буржуев никто не отменял. Самое гнусное что может делать власть - это натравливать одних на других, в данном случае пенсионеров натравливают на людей предпенсионного возраста чтобы ни те ни другие не выходили митинговать.
15.07.2018, 22:52
Гость: Александр Павлович

Владимир Владимирович уже как-то комментировал восстановление народного хозяйства после войны. Он сказал, что заводов было построено действительно много, но половина из них была неэффективной, т. к. продукция была низкого качества и не пользовалась спросом.
15.07.2018, 22:49
Гость: Александр Павлович

Замуж здесь не причем. Просто старенькие плохо соображают.
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