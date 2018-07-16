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Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России

17:10 16.07.2018
Фото с сайта wikipedia.org
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Власти Франции приняли решение закрыть Службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). 

Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. Это, подчеркнули в посольстве, поставило точку в длительных переговорах двух стран по вопросу статуса ​Business France. Согласно законодательству Франции, бюро является «неотъемлемой частью дипломатической структуры».

В дипмиссии французской республики пояснили, что за последние месяцы условия деятельности Business France в России значительно ухудшились. В частности, на банковский счет организации были наложены незаконные, по мнению французской стороны, аресты. Это происходило вопреки тому, что торгпредставительство защищено Венской конвенцией. Помимо этого российские власти выслали из страны директора организации, имеющего дипломатический паспорт, сообщает РБК.

​«Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении французской стороны.

При этом дипломаты уточнили, что Business France будет и дальше осуществлять свою деятельность на территории России, но уже с опорой на негосударственных партнеров.

Темы: Россия, Франция, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 21:32
Гость: Ермак

А учёные и промышленники взаимодействуют.
Международный научный журнал International Journal of Advanced Manufacturing Technology опубликовал статью на тему новой разработки российский и французских ученых, которая, как отмечают авторы, сулит «революцию в авиастроении».
Речь идет о модернизации самого дорого элемента самолета — авиационного двигателя. Проект, разработанный в стенах Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» позволяет проводить ремонт силовых установок, не прибегая к замене деталей. Для исправления повреждений ученые предлагают использовать аддитивные технологии или 3D-печать. Новый способ не только обеспечит экономию средств при обслуживании самолетов, но и значительно снизит первоначальное производство авиадвигателей.
16.07.2018, 21:28
Гость: санкции объявили,

а торговое представительство с дипломатическими привилегиями захотели сохранить... Вот их и наладили на выход. Ничего личного.
16.07.2018, 19:10
Гость: ав

Появление еще одной республики в Новороссии было бы хорошим ответом на эту новость.
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