VIP-клиенты «Промсвязьбанка» добились ареста британских активов братьев Ананьевых

23:07

В число ответчиков попало восемь компаний, бенефициарами которых были братья Ананьевы

Суд в Лондоне в качестве обеспечительной меры арестовал активы Алексея и Дмитрия Ананьевых в Великобритании по иску нескольких клиентов «Промсвязьбанка». Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на одного из инвесторов в кредитные ноты (CLN), которые предлагались состоятельным клиентам банка в 2017 году.

Фото с сайта atlasgroup.pro

Иск подала группа инвесторов, вложивших в CLN 11 млн евро и 15,6 млн долларов, указывает издание. Издание располагает копией решения суда от 13 июля 2018 года. В этом документе сказано, что по требованию истцов до конца разбирательства на имущество Ананьевых в Великобритании накладываются обеспечительные меры.

В число ответчиков попало восемь компаний, бенефициарами которых были братья, владевшие "Промсвязьбанком" до начала санации в прошлом году. Кроме того, обеспечительные меры затрагивают долю Promsvyaz Capital B.V. в банке "Возрождение".

В 2017 году менеджеры "Промсвязьбанка" предложили VIP-клиентам купить CLN, выпущенные компанией Peters International (Cayman) Limited. Бумаги находились за балансом банка, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были братья Ананьевы.

Выпусков CLN было несколько - на 100 млн долларов и 30 млн евро с погашением в 2019 году и на 70 млн долларов и 30 млн евро с погашением в 2020 году. Еще был выпуск с погашением в 2021 году, но его параметры не сообщаются. По данным истцов, кредитные ноты тогда приобрели около 250 клиентов "Промсвязьбанка". Газета "Коммерсант" ранее писала, что состоятельные клиенты вложили в CLN около 10 млрд рублей.

Представитель Дмитрия Ананьева отказался прокомментировать The Bell ситуацию с нотами. "Промсвязьбанка" нет в числе ответчиков по иску VIP-инвесторов банка.

Напомним, с 15 декабря 2017 года "Промсвязьбанк" находится на санации силами Фонда консолидации банковского сектора, контролируемого ЦБ. 22 декабря 2017 года регулятор сообщил, что в банке выявлены случаи уничтожения кредитных досье заемщиков на 109,1 млрд рублей. В январе 2018 года ЦБ уменьшил капитал "Промсвязьбанка" до одного рубля. На базе банка создается опорный госбанк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.