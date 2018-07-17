Киргизские мигранты перевели из России 954 млн долларов

09:30

Киргизские трудовые мигранты, работающие в РФ перевели в страну 954 миллиона долларов с начала 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление национального банка Киргизии.

Сообщается, что всего за 5 месяцев 2018 года приток денежных средств в Киргизию от трудовых мигрантов составил 972,3 миллиона долларов, из них 954 миллиона долларов были перечислены из России. По сравнению с 2017 годом, данный показатель увеличился на 120,8 миллиона долларов.

В свою очередь, из Киргизии в другие страны были перечислены около 196 миллионов долларов. Чисты приток денежных переводов в страну с января по май 2018 года оценивается в 776 миллионов долларов.

По официальным данным, сейчас в России находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. После вступления Киргизии в ЕАЭС в 2015 году мигранты из республики в РФ уравнены в трудовых правах с российскими гражданами.