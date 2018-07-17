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Киргизские мигранты перевели из России 954 млн долларов

09:30 17.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Киргизские трудовые мигранты, работающие в РФ перевели в страну 954 миллиона долларов с начала 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление национального банка Киргизии.

Сообщается, что всего за 5 месяцев 2018 года приток денежных средств в Киргизию от трудовых мигрантов составил 972,3 миллиона долларов, из них 954 миллиона долларов были перечислены из России. По сравнению с 2017 годом, данный показатель увеличился на 120,8 миллиона долларов.

В свою очередь, из Киргизии в другие страны были перечислены около 196 миллионов долларов. Чисты приток денежных переводов в страну с января по май 2018 года оценивается в 776 миллионов долларов.

По официальным данным, сейчас в России находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. После вступления Киргизии в ЕАЭС в 2015 году мигранты из республики в РФ уравнены в трудовых правах с российскими гражданами.

Темы: Россия, Киргизия, Миграционная политика в России, Финансовые операции в мире, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.07.2018, 14:33
Гость: mesozoic_2

у сенатора РФ Сулеймана Керимова в чемоданах французские таможенники больше нашли. Сколько бы не работали киргизы, им не заработать столько, сколько украдет только один российский сенатор.
17.07.2018, 12:07
Гость: олег

Ну остается только радоваться, что нашим буржуа меньше достанется. Все равно эти деньги ни пенсионеры. ни трудящиеся никогда бы не увидели.
17.07.2018, 12:05
Гость: ярый свет - нужно менять стратегию, хватит манипулировать и

Если сегодняшняя власть скрытых троцкистов ведет себя как колониальная власть, как олигархическая свора паразитов общества, высасывающая из страны все ресурсы и переправляющая их на Запад в свои офшоры, то тогда зачем мы эту власть выбираем.
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