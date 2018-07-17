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Налоговая заморозит счета за отказ декларировать доход для НДФЛ

15:54 17.07.2018
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который совершенствует налоговое администрирование.

Первая поправка позволит гражданам заранее оплачивать еще не зачисленные налоги. Таким образом оплатить можно будет транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц.

В законе нововведение будет называться "единым налоговым платежом физического лица". Проект также увеличивает сроки перерасчета налогов из-за ошибок до трех лет, сообщает "Право.ру".

Еще одна поправка касается способа уплаты налогов: теперь платежи можно будет вносить через МФЦ.

Этот же законопроект позволит налоговым органам приостанавливать операции физлица по всем его счетам в банках и переводам, если оно не предоставило расчет сумм налога на доходы физических лиц.

Сделать это орган сможет уже при 10-дневной просрочке. Восстановить доступ к счетам и операциям плательщик сможет уже через день после того, как внесет необходимую информацию в налоговую.  

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 18:42
Гость: Вася

Пусть тогда не льют крокодиловы слезы ,когда США будут замораживать счета у российских чиновников зарубежом ,так как официальный заработок российских чиновников не совпадает с тем что они имеют и приобретают .
17.07.2018, 16:18
Гость: А что это

Налог на имущество? Мой шкаф, тарелки, стиральная машинка и тд? Или всё-таки на недвижимость ?
Поскольку мои " яхта и самолёт" покрыты налогом на транспорт
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