Налоговая заморозит счета за отказ декларировать доход для НДФЛ

15:54

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который совершенствует налоговое администрирование.

Первая поправка позволит гражданам заранее оплачивать еще не зачисленные налоги. Таким образом оплатить можно будет транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц.

В законе нововведение будет называться "единым налоговым платежом физического лица". Проект также увеличивает сроки перерасчета налогов из-за ошибок до трех лет, сообщает "Право.ру".

Еще одна поправка касается способа уплаты налогов: теперь платежи можно будет вносить через МФЦ.

Этот же законопроект позволит налоговым органам приостанавливать операции физлица по всем его счетам в банках и переводам, если оно не предоставило расчет сумм налога на доходы физических лиц.

Сделать это орган сможет уже при 10-дневной просрочке. Восстановить доступ к счетам и операциям плательщик сможет уже через день после того, как внесет необходимую информацию в налоговую.