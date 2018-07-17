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Трамп признал право Германии на участие в «Северном потоке-2»

06:57 17.07.2018
Фото с сайта 24tv.ua
Фото с сайта 24tv.ua
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Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, считает президент США Дональд Трамп.

"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку Германия является членом НАТО", - сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет "Интерфакс".

При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.

Ранее Трамп заявлял, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию, и критиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой.

В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Темы: Дональд Трамп, Германия, США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 11:31
Гость: Бтр

Не плачь.
17.07.2018, 10:40
Гость: охотник за бакланами

Ну вот ,а то Обаму он винит за Крым ,когда сам допускает реализацию Сев потока-2
17.07.2018, 09:34
Гость: Barson

Вот это поворот - это что - результат вчерашних переговоров?
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