Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума

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Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составляют 14,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. По данным агентства РИА Новости, за один только месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Таким образом, объем вложений сейчас находится на уровне 2007 года, с которого начала делать крупные вложения в американские гособлигации. До этого значительных инвестиций в казначейские бумаги США Россия не производила. Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 миллиарда долларов).

В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидером списка является Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.