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Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума

07:55 18.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составляют 14,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. По данным агентства РИА Новости, за один только месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Таким образом, объем вложений сейчас находится на уровне 2007 года, с которого начала делать крупные вложения в американские гособлигации. До этого значительных инвестиций в казначейские бумаги США Россия не производила. Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 миллиарда долларов).

В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидером списка является Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Темы: США, Мировая финансовая система, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 14:05
Гость: просто Вася

Так,процесс проедания народного достояния продолжается...Сначала Резервный фонд в унитаз спустили,за ним Пенсионных накоплений,теперь и за самый вкусный "пирог" взялись!Ведь вложения в американские государственные облигации были самыми ликвидными и обеспеченными.И если их уже начали сливать,то значит реально "закрома Родины" уже пусты!Все миллиарды денег,которые рисует по отчетности ЦБ России - это по факту просто цифры на бумаге.Реально уже этих денег нет!Всё идет по тому же сценарию,как было на Украине при Януковиче к началу 2014 года.
18.07.2018, 12:41
Гость: Сын кухарки

Такие рассуждения расшатывают власть. Не надо так мечтать. А то вдруг правительство поумнеет и сделает!
Не будет повышения з/п, а то бедные дерипаски-тимченки и другие жить не смогут, они же очень пострадали от санкций.
18.07.2018, 12:36
Гость: Вот дураки!

А Китай увеличил и заработает на этом немало денег. Где Грудинин, почему не руководит государством? Он бы таких глупостей не делал.
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