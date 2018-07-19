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Банк России зафиксировал рост цен из-за ЧМ-2018

15:28 19.07.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В июне из-за проходившего чемпионата мира по футболу в России ускорился рост цен на услуги гостиничного бизнеса, транспорта и внутреннего туризма, говорится в отчете ЦБ.

Рост цен на услуги ускорился как в годовом, так и месячном выражении (с учетом сезонности), сообщил регулятор.

Банк России ожидает, что после завершения ЧМ-2018 цены в данном сегменте потребительского рынка скорректируются.

Несмотря на рост цен на услуги, связанный с чемпионатом мира, годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3% с 2,4% в мае. ЦБ объясняет значительным снижение цен на овощи и фрукты на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

ЧМ-2018 по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около 1,5 миллиарда долларов. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.07.2018, 19:16
Гость: Патриот Золотой Орды

Нет и никогда не было никакого ига. Оскорблять наших никому не позволим
19.07.2018, 18:33
Гость: В.С.Черномырдин

Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.
19.07.2018, 16:36
Гость: Психиатр

Ну надо же, татарское иго в "банке россии" заметило повышение цен. А до этого не замечало. Дерьма, что ли, какого поели?
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