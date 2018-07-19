Банк России зафиксировал рост цен из-за ЧМ-2018

15:28

В июне из-за проходившего чемпионата мира по футболу в России ускорился рост цен на услуги гостиничного бизнеса, транспорта и внутреннего туризма, говорится в отчете ЦБ.

Рост цен на услуги ускорился как в годовом, так и месячном выражении (с учетом сезонности), сообщил регулятор.

Банк России ожидает, что после завершения ЧМ-2018 цены в данном сегменте потребительского рынка скорректируются.

Несмотря на рост цен на услуги, связанный с чемпионатом мира, годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3% с 2,4% в мае. ЦБ объясняет значительным снижение цен на овощи и фрукты на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

ЧМ-2018 по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около 1,5 миллиарда долларов.