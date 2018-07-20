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В России вынесен первый приговор за подделку новых денег

09:21 20.07.2018
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В России вынесен первый приговор за подделку новых денежных купюр.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ивановского района Амурской области, местный житель был осужден за подделку двухтысячной купюры.

По данным следствия, молодой человек расплатился за бензин на автозаправке поддельной купюрой номиналом 2 тысячи рублей. Оператор принял деньги в качестве оплаты.

Осужденный признал свою вину. Суд счел сотрудничество со следствием смягчающим обстоятельством и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее представители Центробанка заявили, что были выявлены первые фальшивые купюры номиналом в две тысячи рублей. Мошенники начали подделывать их во втором квартале 2018 года. На текущий момент выявлено 16 поддельных купюр достоинством в 2 тысячи рублей.

Темы: Мошенничество в банковской сфере, Финансовые махинации и аферы, Финансовые операции в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 12:03
Гость: SL

В России при путине хорошо живут только воры.
20.07.2018, 11:50
Гость: Ага!

Дали сдачу в магазине 2-х тысячной и двухсотрублёвой. Всё новенькое, красивое, но, пожалуй, слишком. Как-то всё нарядно- парадное и очень друг на друга похожее. Сразу мелькнула мысль - сослепу и в нервной очереди запросто могут впарить 200 рэ вместо 2-х тысяч. А нарисовать так красочно смогут многие. Соблазн велик. К сожалению. В общем, суды, готовьтесь!
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