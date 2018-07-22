Франция заявила о начале торговой войны между США и Европой

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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил об уже идущей торговой войне между США и Старым Светом. Об этом сообщает Reuters.

«Все в G20 осознают, что торговая война — реальность, которая является угрозой для мирового роста экономики, — заявил он. — Я прошу США включить здравый смысл и уважать правила и своих союзников».

Министр добавил, что пока в Белом доме не сделают первый шаг, «речи об официальном предложении со стороны Еврокомиссии по торговому диалогу быть не может — у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер».

21 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе заявила, что начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики. Пошлины и тарифы США «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента», пишет Lenta.ru.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в конце 2017 года, когда Трамп одобрил введение первых заградительных мер в отношении китайских товаров. В дальнейшем протекционистские меры в отношении Китая, а также Европы, России и всего мира только расширялись, что привело к развязыванию полномасштабной торговой войны.