Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

17:50

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России, следует из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», который подготовили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла $1648, сообщает РБК.

В 2011–2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял $338, а в 2014-м — $95. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Белоруссия вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила $1556, а в России — $1530. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции ($1561 против $1517), годом позже Белоруссия опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в $8 стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Белоруссии в 2016 году учтена в расчетах).

Как отметил в беседе с РБК научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, в 2017 году в Белоруссии действительно был зафиксирован рост реальных зарплат, хотя и не радикальный (по данным Белстата, он составил 7,5% к предыдущему году).