]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

17:50 22.07.2018
Материалы по теме:

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России, следует из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», который подготовили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла $1648, сообщает РБК.

В 2011–2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял $338, а в 2014-м — $95. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Белоруссия вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила $1556, а в России — $1530. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции ($1561 против $1517), годом позже Белоруссия опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в $8 стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Белоруссии в 2016 году учтена в расчетах).

Как отметил в беседе с РБК научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, в 2017 году в Белоруссии действительно был зафиксирован рост реальных зарплат, хотя и не радикальный (по данным Белстата, он составил 7,5% к предыдущему году).

Темы: Россия, Белоруссия, Экономическая ситуация в мире, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2018, 20:57
Гость: Зоя

В Белоруссии! Где никаких природных богатств нет, кроме минеральных солей, ни нефти, ни газа, ни золота, ни алмазов, никаких руд, практически ничего. И в этой стране зарплаты выше, чем в богатейшей стране мира - России!
Позор Многоходовочнику! Он сознательно держит российский народ в нищете!
22.07.2018, 20:50
Гость: Зоя

Батька не занимается словоблудием, не красуется в голом виде перед фотокамерами и не фальсифицирует итоги выборов, а делает дело.
И вот вам результат.
Есть еще одно отличие от злого клоуна - у Батьки хорошо голова работает.
Я тоже рада за белорусов.
22.07.2018, 20:18
Гость: Гарант.

И в этом Наша заслуга.
Главное,что бы у вас от Наших успехов голова не закружилась.
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.