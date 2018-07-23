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Россияне стали меньше покупать доллары и евро

09:52 23.07.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Объем валютных вкладов россиян в 2017 году уменьшился на 6,4 миллиарда долларов. При этом депозиты в рублях выросли на один триллион рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Так, согласно статистике Банка России, объем вкладов граждан РФ на 1 июня достиг 26,7 триллиона рублей, из них 21,2 триллиона пришлось на рублевые вклады, а 5,5 триллиона — на валютные. Таким образом, доля валютных вкладов сократилась с 28,4 до 20,6%. С 2014 года среднегодовой рост объема валютных вкладов был равен 2,8%.

«На снижение доли россиян, хранящих сбережения в валюте, прежде всего повлияли низкие по сравнению с рублевыми процентные ставки по вкладам в долларах и евро», — объяснила ситуацию вице-президент банка ВТБ Юлия Деменюк.

Также эксперты считают, что такая тенденция может очень хорошо повлиять на развитие российской экономики.

Ранее экономику России признали сильнейшей в мире эксперты американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. Они сравнили 68 развивающихся стран по 4800 показателям. При этом РФ оказалась в рейтинге на первом месте, обогнав Китай. Российская Федерация показала самые сильные показатели внешней ликвидности, сбалансированности бюджета и текущего счета. Кроме того, у нее оказался один из самых низких уровней внешнего долга.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 13:29
Гость: Algol

Не будет доллар стоить 150р. Будет другое стоить.
23.07.2018, 13:14
Гость: Алекс Дорф

План президента и правительства на 1919 финансовый год:
Есть повод правительству позаботится и о рублевых вкладах населения. Скворцовой поручается доказать, что чем их будет меньше, тем продолжительность жизни россиян станет выше и они, не обремененные древним пережитком прошлого - накопительством, станут с радостью, как один, искать две-три работы. Президенту надлежит поручить своему секретарю набрать по литру на каждый глаз горючих слез, и подготовить побольше лапши для кормления электората сказками, что он-де все 18 лет, как раб без сна и отдыха, обдумывает два насущных вопроса "Что делать?" и "Кто виноват?" и обещает и дальше не переставать их обдумывать. И что ни он, ни правительство, ни минфин, ни банк России не хотели и дума не хотела и никто не хотел, но так уж получилось на рынке само собой, что доллар стал стоить 150 рублей. Однако впереди есть еще 6-ти летний гарантийный срок на работу самого лучшего в мире стабилизатора и он, как президент, обещает, что при нем этот стабилизатор будет работать так как прописано в инструкции МВФ.
А чтобы народ не унывал и радовался надлежит выделить из экспроприированного у кулаков-мироедов десятую часть на олимпийский мундиаль. Сурковской пропаганде назначить всех недовольных, включая детей, агентами госдепа, террористами, белоленточниками раскачивающими галеру перевозящую рабов в их "светлое будущее".
Росгвардии и полицаям приготовить оружие к защите демократических ценностей от варваров не желающих вписываться в рынок.
23.07.2018, 12:45
Гость: Россиянин

Наша экономика растёт, а Европа и Америка загнивают. Поэтому никто не хочет покупать валюту государств приходящих в упадок.
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