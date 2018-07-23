Россияне стали меньше покупать доллары и евро

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Объем валютных вкладов россиян в 2017 году уменьшился на 6,4 миллиарда долларов. При этом депозиты в рублях выросли на один триллион рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Так, согласно статистике Банка России, объем вкладов граждан РФ на 1 июня достиг 26,7 триллиона рублей, из них 21,2 триллиона пришлось на рублевые вклады, а 5,5 триллиона — на валютные. Таким образом, доля валютных вкладов сократилась с 28,4 до 20,6%. С 2014 года среднегодовой рост объема валютных вкладов был равен 2,8%.

«На снижение доли россиян, хранящих сбережения в валюте, прежде всего повлияли низкие по сравнению с рублевыми процентные ставки по вкладам в долларах и евро», — объяснила ситуацию вице-президент банка ВТБ Юлия Деменюк.

Также эксперты считают, что такая тенденция может очень хорошо повлиять на развитие российской экономики.

Ранее экономику России признали сильнейшей в мире эксперты американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. Они сравнили 68 развивающихся стран по 4800 показателям. При этом РФ оказалась в рейтинге на первом месте, обогнав Китай. Российская Федерация показала самые сильные показатели внешней ликвидности, сбалансированности бюджета и текущего счета. Кроме того, у нее оказался один из самых низких уровней внешнего долга.