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Путин пообещал построить «Северный поток-2» за счет России

17:57 23.09.2018
Владимир Путин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин в ходе августовской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Москва готова полностью профинансировать строительство «Северного потока-2» в том случае, если против участвующих в реализации проекта европейских компаний будут введены санкции США. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает  немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung.

«Миллиардные вложения, которые сохранят жизненно важный газовый бизнес России, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — пишет издание.

Соответствующая гарантия, отмечает газета, была дана на фоне угроз США ввести санкции против компаний из Европы, которые задействованы в строительстве магистрального газопровода, пишет Lenta.ru.

Как заявлял «Коммерсанту» глава американского Минэнерго Рик Перри, правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что реализация проекта может привести к прекращению транзита российского топлива через Украину и крупным финансовым потерям для Киева.

По словам Перри, он допускает введение санкций против российского энергетического сектора в связи со строительством этого газопровода, однако каких-либо решений пока нет. 

Темы: Ангела Меркель, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.09.2018, 23:01
Гость: Хех!

Если все нерентабельно, за счет чего мы живем?
***
Причем неплохо, учитывая, что миллионы граждан мотаются по заграницам, тратя валюту, заработанную на продаже, главным образом, энергоносителей.
23.09.2018, 22:51
Гость: Далана!

Во-первых, пенсионный, если и возрастет, то только через 3 года (да и то на 1 год). Во-вторых, на сколько повысится пенсионный возраст, настолько увеличатся пенсии.
***
Так что никакой экономии на пенсионерах не предвидится.
23.09.2018, 22:47
Гость: Далана!

У нас половина бюджета (включая социалку) формируется за счет продажи энергоносителей.
***
Как, по-твоему, они должны доставляться в Европу, как не по трубопроводам? По твоему дурацкому хотению?
Все комментарии (28)
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