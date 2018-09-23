Путин пообещал построить «Северный поток-2» за счет России

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Президент России Владимир Путин в ходе августовской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Москва готова полностью профинансировать строительство «Северного потока-2» в том случае, если против участвующих в реализации проекта европейских компаний будут введены санкции США. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung.

«Миллиардные вложения, которые сохранят жизненно важный газовый бизнес России, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — пишет издание.

Соответствующая гарантия, отмечает газета, была дана на фоне угроз США ввести санкции против компаний из Европы, которые задействованы в строительстве магистрального газопровода, пишет Lenta.ru.

Как заявлял «Коммерсанту» глава американского Минэнерго Рик Перри, правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что реализация проекта может привести к прекращению транзита российского топлива через Украину и крупным финансовым потерям для Киева.

По словам Перри, он допускает введение санкций против российского энергетического сектора в связи со строительством этого газопровода, однако каких-либо решений пока нет.