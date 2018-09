«Газпром» опустился с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергокомпаний

09:39

"Газпром" переместился с первой на 17-ю строчку рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, уступив лидерство американской ExxonMobil. На втором месте расположился "Лукойл", на третьем - американская компания Phillips 66.

В 2017 году "Газпром" занял первую строчку данного рейтинга. В 2016 году лидером в рейтинге была компания ExxonMobil.

В топ-5 в этом году вошли E.ON SE и China Shenhua Energy Co Ltd., в десятку - Valero Energy, Total и индийская Reliance Industries Ltd.

"Транснефть" опустилась с 14-й на 30-ю позицию. "Сургутнефтегаз" занял 35-ю строчку рейтинга, "Роснефть" - 36-ю, опустившись с 22-го места в 2017 году.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts был запущен в 2002 году в рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence, пишет ТАСС. При составлении рейтинга учитываются такие показатели компаний, как стоимость активов, выручка, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.