]]> ]]>
Главная Экономика Новости

«Газпром» опустился с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергокомпаний

09:39 24.09.2018
Материалы по теме:

"Газпром" переместился с первой на 17-ю строчку рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, уступив лидерство американской ExxonMobil. На втором месте расположился "Лукойл", на третьем - американская компания Phillips 66.

В 2017 году "Газпром" занял первую строчку данного рейтинга. В 2016 году лидером в рейтинге была компания ExxonMobil.

В топ-5 в этом году вошли E.ON SE и China Shenhua Energy Co Ltd., в десятку - Valero Energy, Total и индийская Reliance Industries Ltd.

"Транснефть" опустилась с 14-й на 30-ю позицию. "Сургутнефтегаз" занял 35-ю строчку рейтинга, "Роснефть" - 36-ю, опустившись с 22-го места в 2017 году.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts был запущен в 2002 году в рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence, пишет ТАСС. При составлении рейтинга учитываются такие показатели компаний, как стоимость активов, выручка, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.

Темы: Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.09.2018, 16:36
Гость: Вадим Ник

Критик режима :)
24.09.2018, 12:35
Гость: Мнение

Стоимость активов - доллар поднялся и ясный перец стоимость активов в рублях упала, вот таким примитивным методом определяется этой пиндосовской компанией активы, а они как были так и остались а эта западная мера по определению рейтинга места ВУЗов, рейтинга компаний и многих прочих параметров годится только для самих определителей и не более того, и не стоит обращать внимания на эти примитивные методы рейтингов, и писать о них тем более.
24.09.2018, 12:12
Гость: Женераль

Цепи нет, отдельные помятые звенья. Это уже не начало, это приближение конца, деньги от экспорта углеводородов (остающиеся по бюджетному правилу сверх 40 зелёных /баррель), будут "инвестироваться" на западе, готовят для переезда фирмы под себя. Гаранта оставят на родине....
Все комментарии (10)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.