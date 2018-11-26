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Россияне сняли с валютных вкладов 4,5 миллиарда долларов

13:47 26.11.2018
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Клиенты российских банков за месяц сократили объем долгосрочных валютных вкладов на 4,5 миллиарда долларов (примерно 300 миллиардов рублей). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

В то же время объем вкладов сроком до года увеличился за месяц почти на 28%: с 1,04 триллиона до 1,33 триллиона рублей, а с начала года сумма выросла в полтора раза. Доля таких вкладов впервые за два с половиной года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов.

Регулятор также отмечает небольшое увеличение объема краткосрочных вкладов и вкладов до востребования на 30 миллионов рублей за месяц.

В конце сентября стало известно о выводе со счетов Сбербанка около 1,2 миллиарда долларов. В результате валютные резервы у крупнейшего российского банка сократились до трехлетнего минимума. В самом Сбербанке заверили, что сумма в 1,2 миллиарда незначительна, поскольку валютные резервы кредитного учреждения составляют около 94-95 миллиардов долларов.

Среди причин оттока валюты со вкладов аналитики называют повышенную риторику о переводе долларовых вкладов россиян в рубли. Однако в Кремле в середине сентября заверяли, что подобные инициативы пока что не прорабатываются.

Темы: Россия, Банковское обслуживание населения в России, Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 20:57
Гость: Неправильно решил

Если бестолковый то лучше отдай Рогозину. И можешь быть уверен что они у него не пропадут. сыну пригодятся.
26.11.2018, 19:50
Гость: кенто

Это хорошо , что есть 95 млрд д. А то у меня и некотрых знакомых должок там с
90-х завис от 5 до 10т долларов. Теперь можно надеяться на возврат . Не хотелось бы с применением мех. приспособлений
26.11.2018, 19:01
Гость: Просто решили

помочь Маску, а то Tesla загибается
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