ЦБ РФ обнаружил тайных скупщиков крупных валютных сумм

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Банк России обратил внимание на серию сомнительных валютно-обменные операций с наличными, происходящих в различных кредитных организациях.

Как пишет газета «Ведомости», сомнительные сделки проводят физические лица. Отмечается, что зачастую одни и те же люди покупают валюту в разных банках, причем впоследствии никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля.

Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно. Были случаи неоднократного проведения операций в течение одного дня. Причем данные операции проводились как в крупных, так и в небольших банках.

Примечательно, что по обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка. Все они утверждают, что валюту в указанные дни не покупали, а если и покупали, то не в таких объемах.

Таким образом, ЦБ пока не может выявить личности тех, кто покупает наличную валюту на такую сумму. Согласно записи с камер наблюдения, кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Проверка же источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально и ограничивается фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

Более того, банки вполне могут удовлетвориться объяснением типа «стипендия» или «пенсия».

Регулятор пригрозил применить к банкам соответствующие меры воздействия, так как подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. Также такие операции могут проводится в коррупционных и других незаконных целях, конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки.