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ЦБ РФ обнаружил тайных скупщиков крупных валютных сумм

09:51 30.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Банк России обратил внимание на серию сомнительных валютно-обменные операций с наличными, происходящих в различных кредитных организациях.

Как пишет газета «Ведомости», сомнительные сделки проводят физические лица. Отмечается, что зачастую одни и те же люди покупают валюту в разных банках, причем впоследствии никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля.

Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно. Были случаи неоднократного проведения операций в течение одного дня. Причем данные операции проводились как в крупных, так и в небольших банках.

Примечательно, что по обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка. Все они утверждают, что валюту в указанные дни не покупали, а если и покупали, то не в таких объемах.

Таким образом, ЦБ пока не может выявить личности тех, кто покупает наличную валюту на такую сумму. Согласно записи с камер наблюдения, кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Проверка же источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально и ограничивается фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

Более того, банки вполне могут удовлетвориться объяснением типа «стипендия» или «пенсия».

Регулятор пригрозил применить к банкам соответствующие меры воздействия, так как подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. Также такие операции могут проводится в коррупционных и других незаконных целях, конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки. 

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 18:15
Гость: Серп и молот

Поздравляю всех верующих в Бога, Царя и ЦБ РФ ! Только это запущенная через СМИ прелюдия к значительному повышению курса доллара. Вот увидите.
30.11.2018, 16:23
Гость: Гость

Ясно, что банки в доле, так что при желании нетрудно выяснить, что это за деньги. А вообще 100 тыс - это не так уж много. Конвертируют общак, например. Сколько там у Захарченко в квартире нашли? Фигня-вопрос.
30.11.2018, 14:32
Гость: *

Югра на фоне Мстер-банка - мелочевка! Но ведь они сами выбрали свой путь, им же предлагали дружественное поглощение, как, например, ВТБ скушал ТрансКредитБанк, чья сеть устройств составляла конкуренцию сети устройств Сбера... Не захотели дружественно поглощаться - сами виноваты! А Кристин Лагард Набиуллину очень хвалила не только за "пенсионную реформу", но и за "консолидацию банковской системы".
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